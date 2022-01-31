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    Çocukların en sevdiği çizgi roman kahramanı: Köpek Adam

    Çok satanlar listesi birincisi Kaptan Düşükdon Serisi’nin yaratıcısı Dav Pilkey’in kaleme aldığı Köpek Adam serisinin yeni kitabı Köpek Adam ve Kedi Çocuk, çocukların sevgisini kazanadı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 09:33
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    Çocukların en sevdiği çizgi roman kahramanı: Köpek Adam

    Tüm dünyada çocukların büyük ilgi gösterdiği Kaptan Düşükdon serisinin yaratıcısı Dav Pilkey’in yarattığı yarı köpek yarı insan kahraman Köpek Adam yine iş başında ve bu sefer yalnız değil.

    Yanında Küçük Petey’le birlikte sahtekâr kedi bakıcısını bulmak ve bir film yıldızını kurtarmak zorunda! Bakalım Köpek Adam ve Kedi Çocuk günü kurtarabilecek mi?

    Çocukların en sevdiği çizgi roman kahramanı: Köpek Adam #1

    DÜNYANIN EN KÖTÜ KEDİSİ

    Yoksa Dünyanın En Kötü Kedisi Petey onlara tekmeyi basacak mı? Kahkahalarla gülmeye hazır olun!


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