Çocukların severek okuduğu, sevgi ve dostluk temalı Köpek Adam kitabı Uluslararası çok satanlar listesinde yer alan, çocukların severek okuduğu ve büyük beğeni toplayan Köpek Adam kitabının yeni seri aynı heyecanı yaratmaya devam ediyor.

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Uluslararası çok satanlar listesi birincisi Kaptan Düşükdon’un yaratıcısı Dav Pilkey’in hayat verdiği, yarı köpek yarı insan, tam bir kahraman Köpek Adam’ın merakla beklenen sekizinci kitabı Altın Kitaplar etiketiyle çocuk okurlarla buluştu.

Dav Pilkey Köpek Adam Serisi’nin her kitabında her yaştan okuyucuya hitap etmesinin yanı sıra empati, nezaket, sabır ve iyilik yapmak gibi evrensel temaları da işliyor.

Çocukken DEHB ve disleksi tanısı konan Dav Pilkey resim çizmeyi ve öykü yazmayı çok seviyordu. Sınıfın düzenini bozduğu gerekçesiyle sık sık okul koridorunda oturması istenen Pilkey, bu süreçte uluslararası çok satanlar listesinde bir numaraya yerleşen Kaptan Düşükdon ve yarı köpek yarı insan halk kahramanı Köpek Adam’ı yarattı.

Çocukların gözdesi olan kitap

Sevgi dolu, iyi yürekli ve bir o kadar da sakar kahraman Köpek Adam, kötülerin karşısında durmaktan asla vazgeçmediği birbirinden eğlenceli maceralarıyla çocukların gözdesi oldu.

Çok sevilen Köpek Adam serisinin sekizinci Kitabı Köpek Adam 8 – Mama 22’de, Petey hapisten çıkar ve yepyeni bir hayata baslar. Petey yeni hayatında kendiyle ilgili arayışlarına devam ederken, Küçük Petey’de iyiliği bulma çabası içindedir.

Sayfa: 240

Heyecan dolu bir okuma

Bakalım bu sefer Petey ve Köpek Adam bir süreliğine olsun kedi köpek gibi didişmeyi bırakabilecekler mi? İkili patilerini birleştirip bir takım olarak çalışabilecekler mi? Şimdi birbirlerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları var! Küçük Petey (ve dünya) onlara güveniyor.

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