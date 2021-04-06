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    Çocukların severek okuyacağı Zulu macera dolu

    Ömür Uzel'in yazdığı Zulu, eğlenceli anlatımı rengarenk resimleri ve ilginç hayvanlardan oluşan kahramanlarıyla çocuklar tarafından çok sevilecek.
    • Özel İçerik
    • 06.04.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:00
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    Çocukların severek okuyacağı Zulu macera dolu

    Ömür Uzel’in güzel Türkçesiyle kalem aldığı, ilkokul çağındaki çocuklara hem eğlenceyi hem de temel duygu ve davranışları aktaran kitaplar, kütüphanelerin vazgeçilmezlerinden olacak.

    ZULU...

    Zürafa biti Zulu ile papağan Ayo çok iyi arkadaştırlar. Zulu iyi niyetli, çalışkan, eğlenceli; Ayo ise gürültücü, konuşkan ve biraz tembeldir. Afrika'nın en eğlenceli adası, Madagaskar'da yaşıyorlar.

    Zulu, aynı zamanda çok iyi bir müzisyen. Arkadaşı Ayo ile aynı evde yaşıyorlar. Bir gün evleri eskidiği için yenilemeye karar verirler. Zulu çalışırken Ayo uyuyordu, ikili sık sık bu yüzden tartışır.

    Çocukların severek okuyacağı Zulu macera dolu #1

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    Sayfa: 48

    YOL ARKADAŞLIĞI

    Ayo kalkmış çalışırken toprağın altında bir şey bulur. Bulduğu şey, dişi bir zürafa bitidir. Üçü de şaşkındır, Niru nereye geldiğini anlamaya çalışır. Niru, büyükbabasıyla yaşayan bir zürafa bitidir, çok akıllı ve yeteneklidir. Üçü birlikte Niru'yu evine ulaştırmak için yola çıkarlar.

    Çocukların severek okuyacağı Zulu macera dolu #2

    Ömür Üzel

    BİLİNMEZLİK...

    Fakat gece olduğundan nasıl ilerleyeceklerini bilemezler. Yağmur kirpisi Jamar'dan gökyüzünü maviye boyamasını isterler. Maviye boyandığında yola çıkarlar ve Niru'yu evine ulaştırırlar.

    MACERA DOLU KİTAP

    Ormanın bilgesi yaşlı Mosi ile karşılaşırlar, Mosi Niru'nun onlarla arkadaş olmasına çok sevinir. Sonra hep birlikte Ayo ve Zulu'nun evini en baştan yaparlar.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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