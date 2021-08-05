Çocuklarla aynı kitabı okumak kişisel gelişimine katkı sağlıyor

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi, "Ailecek okuma etkinliği düzenlenmeli. Aileler çocuklarıyla aynı kitapları okuyarak, bunlar hakkında konuşup sohbet ortamı yaratmalı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Veli Akademisi Projesi’ne destek olan Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi, düzenlenen online etkinlikle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması ile ilgili öğretmenlere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Okuma alışkanlığının bireye ve birey üzerinden topluma kattığı değerlere vurgu yapan Dr. Ekşi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasında veli-okul işbirliğinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bireylerin okuma sevgisini kazanabilmesi için aile örnek bir model sergilemeli. Evde bir kitaplık bulundurulmalı ve kitaplıkta çocukların kitapları için de yer ayrılmalı" diye konuştu.

AİLECEK KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Ailecek okuma etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiğini aktaran Dr. Ekşi, "Aileler çocuklarıyla aynı kitapları okuyarak, bunlar hakkında konuşup sohbet ortamı yaratmalı. Kitaplardaki kişiler, olaylar, günlük hayatta rastlanılan kişiler ve olaylarla ilişkilendirilirse, çocuklar kitaplarla hayat arasında bağ kurmayı da öğrenecektir. Yine kitaplardan öğrenilen yeni sözcükler, ifadeler hakkında konuşulup, çocukların dil gelişimine katkı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.





ÇOCUĞA DESTEK ÇAĞRISI

"Aileler ve öğretmenler çocukların ilgi alanlarına yönelik kitapları okuması için destek olmalıdır. Çocuklar sadece ve illa roman, öykü gibi kurmaca türleri okumaya zorlanmamalı, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bilgilendirici kitaplar da okuyabilmelidir. Öğretmenler de kitap okumalıdır. Sınıfa elinde kitapla gelen öğretmen ilham vericidir. Öğretmenler okudukları ve sevdikleri kitaplar hakkında öğrencileriyle konuşup, onları okumaya özendirebilir.”

