Çok kitap okumak mı, yoksa az okuyup çok verim almak mı

Çok kitap okumak mı, yoksa az okuyup çok verim almak mı

Çok kitap okumak bazen eleştiri konusu oluyor. Buna göre, az okuyup ve daha çok verim almak öne çıkıyor.

Çok kitap okumak bazı durumlarda sıkıcı bir hal alıyor olabilir. Zaten son zamanlarda edebiyat ortamlarında tartışılan bir konudur çok okumak. Buna mukabil, az okuyup, çok verim almak daha önemli hale geliyor.

Özellikle Batı'da bireysel hayatın ön plana çıktığını, insanların kendi kendilerine yeten bir anlayışı benimsediklerini biliyoruz.

Bu anlayış çerçevesinde bilgiyi edinmenin salt yolu çevre, aile vb. unsurların dışlanarak kitap, gazete ya da basılı herhangi bir metin üzerinden okumayla sınırlandırılmıştır.

OKUMADAN VERİM ALMAK

Kaliteli okumak daha çok verim sağlıyor. Hem uzmanların araştırmalarından hem de yayıncı ve yazar söylemlerinden bunu anlıyoruz. Ayda 15 ya da 20 kitap okuyanlar bile var. Ama burada öne çıkan erken ise ne kadarı faydalı ve verimli.