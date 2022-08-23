Çok okumakla birlikte gelen yazma isteği

Çok kitap okuyan bir kitapsever zamanla birikimlerini kağıda dökmek istiyor. Bunun için dünyaca ünlü yazarların tavsiyelerine de kulak vermek gerekiyor.

Çok kitap okuyanların zamanla okuduklarını, öğrendiklerini yazıya dökme istekleri son zamanlarda yayınlanan kitaplarla bir kez daha ortaya çıkt. Elbette herkes yazar olamaz ama en azından buna niyetlenmek bile sıradan bir okur için son derece önemli.

Ortaya çıkan eserler nitelik bakımında zayıf olsa da gençlerin yazma yönünde ilerlemesi onlar için bir avantaj. Öte yandan Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarını okuyarak daha iyi bir okuma serüveni yaşanabilir.

Kitap okuyan birisi biriktirdiklerini yazıya dökmek ve bunu başkalarıyla paylaşmak istemesi kişinin içinden gelen bir seldir diyebiliriz.

Ayda dört ya da beş kitap okuyan bir okursever için yazma tutkusu yadsınamaz bir gerçek hal alıyor. Dünyaca ünlü yazarların da yazma üzerine görüşlerine bakarsak Amerikalı romancı Ernest Hemingway'ın görüşlerine kulak vermek gerekiyor.

Hemingway'a göre yazmanın bazı kuralları...

Kısa cümlelerin önemi

"Kısa cümleler yaz, her zaman kısa bir cümleyle başla dinamik bir dilin olsun. Pozitif ol, negatif olma. Kullandığın dil yaşadığın zamana ait olmalı, yoksa işe yaramaz. Sıfatların aşırı kullanımdan kaçın; özellikle de harika, büyük, muhteşem, inanılmaz gibi sıra dışı durumları söyleyenlerinden. Gerçekten yeteneği olan ve söylemek istediği şeyler hakkında samimiyetle hissettiklerini yazan hiç kimse bu kurallara uyarak kötü bir şey yazamaz."