Çok okunan bir roman: Mahir'i Sakın Uyandırmayın

Çok okunan bir roman: Mahir'i Sakın Uyandırmayın

Gazeteci-yazar Serkan Üstüner'in ilk romanı olan Mahir'i Sakın Uyandırmayın, son zamanların en çok okunan kitaplarından oldu.

Hükmen Mağluplar, Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni gibi öykü kitaplarıyla iyi bir çıkış yakalayan gazeteci-yazar Serkan Üstüner, yazı hayatını başka bir boyuta taşıdı ve Mahir'i Sakın Uyandırmayın adlı bir roman yazdı.

Geçtiğimiz aylarda Muhit Kitap etiketiyle okurlarla buluşan roman, Serkan Üstüner'in ustalık işinin bir örneği.

Daha önce yazdığı öykü kitaplarıyla adını edebiyat çevrelerinde kısa sürede duyuran Üstüner, Mahir'i Sakın Uyandırmayın ile rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

Sayfa: 184

ÇOK SATAN KİTAP

Kitap satış noktalarında ve kitabevlerinin raflarından inmeyen roman, okurların büyük beğenisini kazandı. Romanda işlenen konu ve okurların kendilerinden birer parça buldukları Mahir'i sakın Uyandırmayın, Serkan Üstüner'in ilk romanı olmasına rağmen kendini sevdirdi.

ÖDÜLLÜ YAZAR

Serkan Üstüner, Fazilet’in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni ile Türkiye Yazarlar Birliği 11.Edebiyat Festivali Büyük Hikâye ödülüne layık görüldü.





KİTAPLARININ SIRA DIŞI İSİMLERİ

Sizlere Serkan Üstüner'in bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. O da kitaplarının sıra dışı ve alışık olmayan isimleri. Nitekim yukarıda verdiğimiz kitaplarının isimlerine bakarsınız demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Aslında bu Üstüner'in bir tercihi... Sonuçta kitabı yazan o ve istediği ismi de koymada elbette özgürdür. Nitekim yazarın karakter tahlili de kitaplarının ismi gibidir.

Yeni bir okuma yapmak isteyen kitapseverler için Mahir'i Sakın Uyandırmayın iyi bir seçim..

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com