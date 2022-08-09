Çok okunan kitapların hafızalarda yer edinen giriş cümleleri

Bazı kitapların ilk giriş cümlesi çoğu okurların hafızasında yer edinir. Kitabın cümlesiyle o kitabın hangi yazara ait olduğunu anında anlarız. Önemli kitaplardan seçtiğimiz bazı giriş cümleleri...

Türk ve dünya edebiyatının önde gelen, sevilen yazarlarının çok okunan kitaplarının giriş cümlelerini hiç merak ettiniz mi?

Mesela "Bir kitap okudum, bütün hayatım değişti." cümlesi hangi kitabın girişidir. Nitekim romanı okuyanlar, bunun Orhan Pamuk'un Kara Kitap eserinin girişi olduğunu anlar...

İşte bazı kitapların sevilen ve unutulmayan giriş cümleleri...

"Çavdar Tarlasında Çocuklar

"Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce, ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra, onlarla ilgili en ufak bir söz etsem, bizimkilere inmeler iner."

Dönüşüm

"Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu."





Alice Harikalar Diyarında

"Alice, ırmağın kıyısında, ablasının yanı başında hiçbir şey yapmadan öylece oturmaktan sıkılmaya başlamıştı; ablasının okuduğu kitaba bir iki kez şöyle bir göz attı; ne ki kitapta ne bir resim vardı ne de konuşma, 'İçinde resim ve konuşma olmayan bir kitap, ne işe yarar ki,' diye geçirdi aklından, Alice."

Anna Karerina

"Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."





Gurur ve Önyargı

"Dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir, hali vakti yerinde olan her bekar erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı vardır."

Otostopçunun Galaksi Rehberi

"Galaksinin Batı Sarmal Kolu'nun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, kabaca yüz kırksekiz milyon kilometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve mavi-yeşil renkli, küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hâlâ çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler."





Muhteşem Gastby

"Toy çağımda bir öğüt vermişti babam, hala küpedir kulağıma. 'Ne zaman' demişti, 'birini tenkide davranacak olsan, hatırdan çıkarma, herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya."

Kara Kitap

"Bir kitap okudum, hayatım değişti."