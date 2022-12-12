Çok okunan romanlara imza atan, eserleri dizilere uyarlanan bir yazar: Reşat Nuri Güntekin

Çok okunan romanlara imza atan, eserleri dizilere uyarlanan bir yazar: Reşat Nuri Güntekin

Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Reşat Nuri Güntekin, 66 yıl önce hayatını kaybetti. Reşat Nuri'nin eserleri, filmlere ve dizilere konu oldu.

Cumhuriyet dönemi edebiyatının sevilen yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin, 66 yıl önce aramızdan ayrıldı. Çok okunan ve beğnilen eserlere imza atan Güntekin'in kitapları dizilere ve filmlere çekildi; binlerce okur tarafından okundu.

Usta yazarı ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz...

Çağdaş Türk Edebiyatının ünlü roman, öykü ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Askerî Doktor Nuri Bey, annesi Erzurum Valisi Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’dır.

Güntekin; Çanakkale’de ilköğrenimini yaptı. Galatasaray Lisesi’nde bir yıl okuduktan sonra İzmir’deki Fransız Okulu’na girdi. Bu okulu bitirmeden ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Reşat Nuri Güntekin, Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını süssüz, yapmacıksız, konuşulan Türkçe’nin tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile getiren yazardır.

Onu ünlendiren Çalıkuşu romanına gelinceye kadar yazdığı küçük öyküler, tiyatro eleştirileri, piyesler, gezi izlenimleri de dikkati çeker.

Eserlerindeki insan sevgisi

Güntekin, eserlerinde insan sevgisine geniş yer verir. İyimser bir kişiliğe sahiptir. Müfettişlikle adım adım gezdiği Anadolu’yu, gördüklerini, duyduklarını, kendine özgü tipleri, geleneklerle görenekleri, toplumsal sorunları, pek derine inmeyen bir gözlemle, etkin bir biçimde anlatır. İyi bildiği sahne tekniğini, duygulu bir yoğunlukta, bazen mizahla iç içe işler.

Dergicilik hayatı

Bursa Sultanisi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı, İstanbul’a atandı. Vefa Sultanisi, Erenköy Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek liselerinde edebiyat, felsefe dersleri okuttu, Fatih Vakıf Mektebi müdürlüğünde bulundu. Mahmut Yesari’yle Kelebek adında mizah dergisi çıkardı.





Sayfa: 160

Reşat Nuri Güntekin öldü

Unesco’da Türkiye Temsilciliği, Paris’te kültür ataşeliği görevlerinde bulundu. Emekli ye ayrılıp yeni eserlerini yazarken yakalandığı kanserden, tedavi için gittiği Londra’da 13 Aralık 1956’da yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi yurda getirilip, Karacaahmet’te toprağa verildi.

