Çok okunan ve izlenen, bir eğitim yergisi olan Hababam Sınıfı'nın ortaya çıkış hikayesi Yazar Rıfat Ilgaz'ın yönetmen Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan romanı olan Hababam Sınıfı, günümüzde bile çok izlenen ve okunan bir eser haline geldi. Peki, bu ünlü roman nasıl ortaya çıktı?

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Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Rıfat Ilgaz'ın adıyla özdeşleşen Hababam Sınıfı'nı hepimiz izledik, okuduk. Bu güzel eserin nasıl ortaya çıktığına bakalım.

Rıfat Ilgaz, 1952-1960 yılları arasında Tan Gazetesi’nde dizgici, düzeltmen ve röportaj yazarı olarak çalışıyordu. Bu görevi devam ederken 1956’da, çizer ve karikatürist İlhan Selçuk’un çıkardığı 'Dolmuş’ dergisinde ‘Stepne’ takma adıyla ‘Hababam Sınıfı’, ‘Bizim Koğuş’ ve ‘Don Kişot’ eserlerini bir dizi şeklinde okurla paylaşmaya başladı.

Oğlu Aydın, okulda geçen maceralarını anlatmaya başladığında Ilgaz, Hababam Sınıfı’nın ilhamını bulmuştu. Bu ilhama kendi öğretmenlik zamanları tecrübelerini ekledi ve ortaya çok sevilen bu eseri çıkardı. Çok sevilen bu dizinin çizimlerini de Turhan Selçuk yapıyordu.

Sahneye taşındı

Ve hepsinden öte Stepne mahlasını kullandığı için bu hikâyenin yazarı pek merak ediliyordu. Ilgaz, bir süre sonra yazılarını kendi adıyla toparlayıp yayımladığında, birçok insan buna inanamamıştı.

Bununla birlikte bunca zamanın üzerine Ilgaz asıl şöhrete 1959’da yazdığı ‘Hababam Sınıfı’ romanı ile ulaşmıştı. Bu hikâye ilk kez 1966’da, Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu’nca sahneye taşındı. 1969’da, İstanbul Tiyatrosu’nda sahnedeydi.

Ertem Eğilmez'in kamerasında...

Ve nihayet 1975’te, Ertem Eğilmez’in yönetmenliği ile beyaz perdeye uyarlandı. Zamanla hepimiz onları evlerimizde ağırladık…

Yıllar sonra ‘Rıfat Ilgaz’lı Yıllar’ adlı anı kitabını kaleme alan Mehmet Saydur, Ilgaz’ın Hababam Sınıfı’nı yazma amacını kendine şöyle anlattığını açıklamıştı:

"Hababam Sınıfı eğitim yergisidir"