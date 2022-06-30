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    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar

    Çok satan, okurlardan büyük ilgi gören kitaplardan öne çıkanlar...
    • Özel İçerik
    • 30.06.2022 - 10:54
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    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar

    Bir ayı daha geride bırakmak üzereyiz. Haziran ayı umarım hepiniz için okuma anlamında verimli geçmiştir. Çok satan ve kitapseverlerden büyük ilgi gören kitapları sizler için derledik.

    Bol kitaplı günler dileriz...

    Daha Adil Bir Dünya Mümkün

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #1

    "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür."

    Sayfa: 216

    Kaplanın Sırtında

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #2

    Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

    Sayfa: 324

    Anne Beni İyileştir

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #3

    Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?

    Sayfa: 224

    Küçük İşler Büyük Özgürlükler

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #4

    Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…

    Sayfa: 208

    Melek Terörist Fahişe

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #5

    Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.

    Sayfa: 408

    Yaz Bulutları

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #6

    Görmesini bilene her şey mucize.

    Sayfa: 200

    Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #7

    Emrah Serbes’in bir fenomen olan Behzat Ç.’si, Çekiç ve Gül’de bu defa öyküleriyle ortamlarda kol geziyor.

    Sayfa: 332

    Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #8

    Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?

    Sayfa: 240

    Gece Yarısı Kütüphanesi

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #9

    42 Dile Çevrilen Uluslararası Çoksatan 2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı

    Sayfa: 296

    Seni Yoran Her Şeyi Bırak - Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları

    Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar #10

    Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.

    Sayfa: 245




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