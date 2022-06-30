Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar

Çok satan, okurlardan büyük ilgi gören kitaplardan öne çıkanlar...

Bir ayı daha geride bırakmak üzereyiz. Haziran ayı umarım hepiniz için okuma anlamında verimli geçmiştir. Çok satan ve kitapseverlerden büyük ilgi gören kitapları sizler için derledik.

Bol kitaplı günler dileriz...

Daha Adil Bir Dünya Mümkün

"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür."

Sayfa: 216

Kaplanın Sırtında





Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

Sayfa: 324

Anne Beni İyileştir

Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?

Sayfa: 224

Küçük İşler Büyük Özgürlükler

Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…

Sayfa: 208

Melek Terörist Fahişe

Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.

Sayfa: 408

Yaz Bulutları

Görmesini bilene her şey mucize.

Sayfa: 200

Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi

Emrah Serbes’in bir fenomen olan Behzat Ç.’si, Çekiç ve Gül’de bu defa öyküleriyle ortamlarda kol geziyor.

Sayfa: 332

Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?

Sayfa: 240

Gece Yarısı Kütüphanesi

42 Dile Çevrilen Uluslararası Çoksatan 2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı

Sayfa: 296

Seni Yoran Her Şeyi Bırak - Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları

Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.

Sayfa: 245







