- Haberler
- Kitap Haberleri
- Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar
Çok satan, okurlardan ilgi gören kitaplar
- Özel İçerik
- 30.06.2022 - 10:54
Bir ayı daha geride bırakmak üzereyiz. Haziran ayı umarım hepiniz için okuma anlamında verimli geçmiştir. Çok satan ve kitapseverlerden büyük ilgi gören kitapları sizler için derledik.
Bol kitaplı günler dileriz...
Daha Adil Bir Dünya Mümkün
"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür."
Sayfa: 216
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.
Sayfa: 324
Anne Beni İyileştir
Detayları öğrenmeye, çocuğunuzu iyileştirmeye, hayata bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?
Sayfa: 224
Küçük İşler Büyük Özgürlükler
Okuyun, yazara teşekkür etmek isteyeceksiniz…
Sayfa: 208
Melek Terörist Fahişe
Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil’in kaleminden.
Sayfa: 408
Yaz Bulutları
Görmesini bilene her şey mucize.
Sayfa: 200
Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi
Emrah Serbes’in bir fenomen olan Behzat Ç.’si, Çekiç ve Gül’de bu defa öyküleriyle ortamlarda kol geziyor.
Sayfa: 332
Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama
Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?
Sayfa: 240
Gece Yarısı Kütüphanesi
42 Dile Çevrilen Uluslararası Çoksatan 2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı
Sayfa: 296
Seni Yoran Her Şeyi Bırak - Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları
Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.
Sayfa: 245