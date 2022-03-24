Colm Toibin'in kaleminden bir Thomas Mann biyografisi: Sihirbaz

İrlandalı yazar Colm Toibin'in kaleme aldığı Sihirbaz kitabı, ünlü Alman yazar Thomas Mann'ın hayatına mercek tutuyor.

Sadece Alman edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en önemli yazarlarından Thomas Mann’ın ve kendisi kadar ünlü ailesinin hayatı anlatılıyor Sihirbaz’da. Tóibín, yazarın yaşamını olduğu kadar edebiyata bakışını, siyasi duruşunu, Almanya’da Nasyonal Sosyalizm’in yükselişiyle birlikte ülkesinden kopmasını, mültecilik yıllarındaki duygu dünyasını, kimi inancından vazgeçişini akıcı bir dille, gerçeklerden sapmadan, usta işi dokunuşlarla sunuyor.

Thomas Mann, başarılı bir romancıyken, 20. yüzyıl tarihinin çarklarında savaşları, devrimleri, faşizmi, soykırımları, mülteciliği yaşamak zorunda kalan, dünyanın gözlerini diktiği, sözlerini dinlediği bir fikir liderine dönüşen biri olarak beliriyor.

THOMAS MANN'A DAİR

Çocukluğundan başlayarak ölümüne kadar bütün hayatı, özel merakları, evliliği, sıra dışı ailesi, birine yakından birine uzaktan tanık olduğu iki dünya savaşının yazarda yarattığı çelişkiler ve çalkantılar geniş açıyla seriliyor okurun önüne.

Sayfa: 496

GENİŞ BİR PANORAMA

Sihirbaz çok önemli bir edebiyatçının dünyasının aynası olduğu kadar değişimin yüzyılıyla duygusal bir hesaplaşma da, merkezinde de dik durmaya çalışan ama bu değişimin rüzgârlarıyla sallanan bir adam yer alıyor. Sihirbaz, Mann’ın hayatıyla birlikte yirminci yüzyılın da geniş bir panoraması.