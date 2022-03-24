Petrol
121.78
0.15%
Euro
16.40
0.37%
Dolar
14.86
0.21%
Altın
934.57
0.72%
Borsa
2186
0.12%
Bitcoin
637.483
2.44%
BTXN Coin
41.33
-0.83%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Colm Toibin'in kaleminden bir Thomas Mann biyografisi: Sihirbaz

    İrlandalı yazar Colm Toibin'in kaleme aldığı Sihirbaz kitabı, ünlü Alman yazar Thomas Mann'ın hayatına mercek tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Colm Toibin'in kaleminden bir Thomas Mann biyografisi: Sihirbaz

    Sadece Alman edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en önemli yazarlarından Thomas Mann’ın ve kendisi kadar ünlü ailesinin hayatı anlatılıyor Sihirbaz’da. Tóibín, yazarın yaşamını olduğu kadar edebiyata bakışını, siyasi duruşunu, Almanya’da Nasyonal Sosyalizm’in yükselişiyle birlikte ülkesinden kopmasını, mültecilik yıllarındaki duygu dünyasını, kimi inancından vazgeçişini akıcı bir dille, gerçeklerden sapmadan, usta işi dokunuşlarla sunuyor.

    Thomas Mann, başarılı bir romancıyken, 20. yüzyıl tarihinin çarklarında savaşları, devrimleri, faşizmi, soykırımları, mülteciliği yaşamak zorunda kalan, dünyanın gözlerini diktiği, sözlerini dinlediği bir fikir liderine dönüşen biri olarak beliriyor.

    THOMAS MANN'A DAİR

    Çocukluğundan başlayarak ölümüne kadar bütün hayatı, özel merakları, evliliği, sıra dışı ailesi, birine yakından birine uzaktan tanık olduğu iki dünya savaşının yazarda yarattığı çelişkiler ve çalkantılar geniş açıyla seriliyor okurun önüne.

    Colm Toibin in kaleminden bir Thomas Mann biyografisi: Sihirbaz #1

    Sayfa: 496

    GENİŞ BİR PANORAMA

    Sihirbaz çok önemli bir edebiyatçının dünyasının aynası olduğu kadar değişimin yüzyılıyla duygusal bir hesaplaşma da, merkezinde de dik durmaya çalışan ama bu değişimin rüzgârlarıyla sallanan bir adam yer alıyor. Sihirbaz, Mann’ın hayatıyla birlikte yirminci yüzyılın da geniş bir panoraması.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım
    Magazin

    Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım

    Çocuklara kitap okutmanın gücü
    Kitap

    Çocuklara kitap okutmanın gücü

    Görüş Bildir