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    Cristina Peraboni İnsan Vücudu kitabı ile, insan vücudunun sırlarını anlatıyor

    Cristina Peraboni tarafından kaleme alınan, Giulia de Amicis tarafından illüstrasyonları çizilen İnsan Vücudu kitabı, insanoğlunun vücuduna dair bilinmeyenleri anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:57
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    Cristina Peraboni İnsan Vücudu kitabı ile, insan vücudunun sırlarını anlatıyor

    Raflarda yerini alan ‘İnsan Vücudu’; insan vücudunu, vücudun bölümlerini ve nasıl işlediğini merak eden minik okurları için bir başvuru kitabı niteliğinde hazırlandı. Renkli ve açıklayıcı illüstrasyonlarla desteklenen anlatı, vücudun en acayip özelliklerini keşfetmek için okurlara bir kapı aralıyor.

    Elinizdeki kitap insan vücuduyla ilgili yazılmış alışılageldik kitaplardan biri değil. Ne uzun ya da karmaşık tanımlamalar ne kısaltmalar ne de zor sözcükler içeriyor.

    Kendi vücudunuzu farklı bir şekilde keşfedeceksiniz.

    Vücudun sırları

    İnsan vücudunun sırlarını açığa çıkarmak için özel bir teknik kullandık: Size bilgileri basit ve net bir şekilde aktarabilmek için illüstrasyon ve diyagramların bir kombinasyonu olan bu tekniğe inografik deniyor. Bir bakışta kendinizi bir uzman gibi hissedeceksiniz.

    Cristina Peraboni İnsan Vücudu kitabı ile, insan vücudunun sırlarını anlatıyor #1

    Dahası var...

    Merak gideren kitap

    Sadece insan vücudu hakkında en acayip gerçekleri öğrenmekle kalmayacak, hayvanlar hakkında da pek çok garip gerçeği keşfederek merakınızı gidereceksiniz.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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