Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı satışa çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabı, bugün kitapseverlerle buluşacak.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı dördüncü kitap olma özelliği taşıyor.

Turkuaz Kitap etiketiyle bugün piyasaya çıkması beklenen Daha Adil Bir Dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa, dostluğa ve savaşsız bir dünya için yazdığı satırlardır.

"KİTAPSEVERLER HEYECANLI

Erdoğan'ın kitabının piyasaya çıkması kitapseverleri heyecanlandırdı. Kitabı merakla bekleyen okurlar yeni bir eseri daha okuyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

GELİRLER AFAD'A

Kitabın satışından elde edilen gelir ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışlanacak.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma hala hafızalarda:

"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür."





DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

İşte; Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı, bu ve buna benzer pek çok konu ve konularla okurlara sunulacak. 216 sayfalık kitap, Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye verdiği mesaj değil, aynı zamanda bütün dünya vatandaşlarına bir çağrıda bulunuyor: Daha Adil Bir Dünya Mümkün...

Sayfa: 216

GÜNDEM OLDU

Daha Adil Bir Dünya kitabı henüz raflardaki yerini almadan sosyal medya en çok konuşulan ve paylaşılan konu oldu.

Kullanıcılar, kitabı paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve desteklerini gösterdi. Kitabın fiyat 42 TL ama internetten sipariş vermek isteyen okurlar için ise 32 TL.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com