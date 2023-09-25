Cumhuriyet dönemine ışık tutan kitap: Cumhuriyet'in Kuruluş Savaşları Tarihçi ve yazar Hakan Özoğlu'nun yazdığı Cumhuriyetin Kuruluş Savaşları- 150’likler, Takrir-i Sükûn ve İzmir Suikastı alt başlıklı kitabı her açıdan okunmayı hak eden bir eser olma özelliği taşıyor. Kitapta birçok konu yer almakla birlikte, Atatürk'ü derinden üzen İzmir suikastına dair bilgiler de mevcut.

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Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmiş şahsiyetler, öncelikle eski rejimin kalıntılarından kurtulmanın hayati öneme haiz olduğuna karar verdi. Fakat sonra, ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmak ve yeni rejime yön vermek için kendi aralarında kaçınılmaz bir güç kavgasına giriştiler.

Tarihçi ve yazar Hakan Özoğlu'nun yazdığı Cumhuriyetin Kuruluş Savaşları kitabında, Cumhuriyet döneminin bilinmeyenlerini okuyacak, tarihi yeniden soluyacaksınız. Özellikle tarihe meraklı kitapseverlerin mutlaka okuması gereken bu eser, önemli tarihçilerin de beğenisini kazandı.

Bu araştırma, şimdiye kadar pek bilinmeyen kaynaklar üzerinden, bu güç kavgasının ayrıntılarını ortaya koymaktadır.

Dr. Özoğlu, 1920’lerin başında Türkiye’de tek parti diktasına geçişin çok ilginç bir anlatımını sunuyor. Bu dönemin geçmiş tarih yazımı asla eleştirmeyen bir övgüyle malul olduğundan yazarın titiz yaklaşımı takdire değer.

Eleştirel bir bakış

Hakan Özoğlu orijinal belgeleri, tanıklıkları ve anıları dikkatle inceleyerek Kemalist Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla sunuyor.

Sayfa: 200

Büyük ilgi çeken kitap

Bu parlak çalışma, henüz kırılgan Kemalist rejim ile muhalefet grupları arasında 1926’da doruğuna çıkan iktidar mücadelesinin gerçek bir iktidar inşa süreciyle el ele ilerlediğini göstermektedir.

Modern Türkiye araştırmalarına bu çok önemli katkı 20. yüzyıl otoriter rejimlerinin dinamikleriyle ilgilenen birçok bilim insanının kuşkusuz ilgisini çekecektir.

İzmir suikastı

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye tarihine damga vuran İzmir Suikasti, Haziran 1926'da yurt gezileri kapsamında bulunduğu İzmir kentinde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı planlanmış bir suikast girişimi. Suikast gerçekleşmeden önce ortaya çıkarılmış, suçlu görülen çok sayıda kişi idam veya hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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