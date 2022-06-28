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    Cüneyt Arkın'ın ölmeden anılarını yazdığı son kitabı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır

    Cüneyt Arkın'ın ölmeden anılarını yazdığı son kitabı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır

    Bu sabah hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın, ölmeden kaleme aldığı son kitabı Benim Kahramanım Türk Halkıdır. Kitapta, Cüneyt Arkın'ın gülümseten ve hüzünlendiren anıları yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:04
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    Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Cüneyt Arkın, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hepimizin çocukluk kahramanı olan, filmleriyle büyüdüğümüz Cüneyt Arkın ne yazık ki artık aramızda olmayacak.

    Seni çok özleyeceğiz Cüneyt Arkın, seni hep arayacağız Malkoçoğlu...

    Gittiğin yerde bütün büyük ustalara bizden selam söyle...

    Yattığın yer incitmesin. ..

    Bize bıraktığın dev mirasa hep birlikte sahip çıkacağız...

    Huzurla uyu Kara Murat...

    Oynadığı pek çok karakterlerle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın, 85 yaşında edebiyete intikal etti. Cüneyt Arkın sadece iyi bir kitapsever değil, aynı zamanda kitaplar da yazan bir sanatçıydı. Derin entelektüel birikime sahip, sürekli okuyan ve yazan ender sanatçılardandı.

    Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce yazdığı ve Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle okurlarla buluşan Benim Kahramanım Türk Halkdır kitabı, Arkın'ın ülkesine ve milletine olan sevdasını anlatıyor. Bunun yanında kitapta, Arkın'ın Yeşilçam macerası ve daha pek çok anı var.

    Cüneyt Arkın ın ölmeden anılarını yazdığı son kitabı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır #1

    Dünyayı kurtaran adam

    Türkiye’de birden fazla neslin idollerinden biri Cüneyt Arkın: Bizans tekfurunun oyunlarını tek başına bozan Kara Murat, bozuk düzene isyan eden Vatandaş Rıza, onlarca filmin unutulmaz jönü, ölümsüz aşk sahnelerinin can alıcı bakışları, dünyayı kurtaran adam...

    Cüneyt Arkın ın ölmeden anılarını yazdığı son kitabı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır #2

    Sayfa: 152

    Yeşilçam'ın zirvesinde bir hayat

    Çobanlıktan doktorluğa, aktörlükten yapımcılığa, Eskişehir’in uçsuz bucaksız bozkırından Yeşilçam’ın zirvesine seyreden bir hayat onunki.

    Ve bu hayatın içinden kesitler sunuyor Benim Kahramanım Türk Halkıdır. Usta aktör, çocukluğundan başlayarak ölümden döndüğü günlere kadar hayatından anları, anıları bir araya getiriyor.

    Cüneyt Arkın ın ölmeden anılarını yazdığı son kitabı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır #3

    Cüneyt Arkın'ın anıları

    Zaman zaman nemli gözlerle zaman zaman gülerek okuyacağınız anılarda samimiyetini asla elden bırakmıyor. Babasıyla koyun güttüğü yılları, İran Şahı’nın davetinde yaşadıklarını, doktorluk günlerindeki tanıklıklarını ve elbette Yeşilçam yıllarını kendi penceresinden anlatıyor.


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