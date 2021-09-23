Dan Brown’ın Ünlü Romanı Kayıp Sembol, diziye uyarlandı

Dünyaca ünlü yazar Dan Brown’ın çok satan romanı Kayıp Sembol’den uyarlanan televizyon dizisi The Lost Symbol, Peacock Tv ağında izleyicilerle buluşuyor.

Dan Brown kitaplarının en sevilen kurgu karakterlerinden Robert Langdon’ın gençlik yıllarında geçen dram-gerilim türündeki dizide Robert Langdon karakterini, Amerikalı oyuncu Ashley Zukerman canlandırıyor.

ROBERT LANGDON'IN HİKAYESİ

Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı The Lost Symbol, kaçırılan yakın arkadaşı Peter Solomon’u kurtarmak için saklı kalmış tarihin ve o güne dek görmediği yerlerin gizli dünyasında inanılmaz bir gerçekle yüzleşmesi gereken simgebilim profesörü Robert Langdon’ın hikayesini anlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com