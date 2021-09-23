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    Dan Brown’ın Ünlü Romanı Kayıp Sembol, diziye uyarlandı

    Dünyaca ünlü yazar Dan Brown’ın çok satan romanı Kayıp Sembol’den uyarlanan televizyon dizisi The Lost Symbol, Peacock Tv ağında izleyicilerle buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 14:11
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    Dan Brown’ın Ünlü Romanı Kayıp Sembol, diziye uyarlandı

    Dan Brown kitaplarının en sevilen kurgu karakterlerinden Robert Langdon’ın gençlik yıllarında geçen dram-gerilim türündeki dizide Robert Langdon karakterini, Amerikalı oyuncu Ashley Zukerman canlandırıyor.

    Dan Brown’ın Ünlü Romanı Kayıp Sembol, diziye uyarlandı #1

    ROBERT LANGDON'IN HİKAYESİ

    Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı The Lost Symbol, kaçırılan yakın arkadaşı Peter Solomon’u kurtarmak için saklı kalmış tarihin ve o güne dek görmediği yerlerin gizli dünyasında inanılmaz bir gerçekle yüzleşmesi gereken simgebilim profesörü Robert Langdon’ın hikayesini anlatıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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