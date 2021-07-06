David Eagleman'dan yeni kitap: Canlı Devre

New York Times’ın "nörobilimci olmayı eğlenceli bir şey olarak gösteren adam” olarak nitelediği David Eagleman’ın son kitabı Canlı Devre raflarda.

Madde yoksunluğu ile kırık bir kalbin ortak yönü ne? Anıların düşmanı neden zaman değil de başka anılar? Kolsuz bir insan nasıl dünyanın en iyi okçusu olabiliyor?

Geceleri neden rüya görürüz ve bunun gezegenimizin dönüşüyle ne ilgisi var? Kör bir insan diliyle görmeyi, sağır bir insan derisiyle işitmeyi nasıl öğrenebilir? Bu soruların yanıtı gözlerimizin hemen arkasında duruyor.

YAŞADIĞIMIZ GEZEGENDE DOKULAR

Yaşadığımız gezegende keşfedegeldiğimiz en ileri teknoloji, kafatasının karanlık haznesinde taşıyıp durduğumuz şu bir buçuk kiloluk organda saklı.

Nasıl ki hayatın heyecanı kim olduğumuzla değil, kime dönüşme sürecinde olduğumuzla ilgili, beynin sihri de onu oluşturan parçalardan çok, parçaların dinamik ve canlı bir doku oluşturmak üzere kendilerini durmaksızın yeniden dokumalarında yatıyor.

Sayfa: 328

BİLİMİN YENİ İÇ YÜZÜ

Beynimiz, tıpkı dünyamız gibi, değişken ve akışkan bir sistem. Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Canlı Devre’de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.

David Eagleman

"GÖZ ALICI..."

"Göz alıcı... Isaac Asimov’dan bu yana, fikirlerini böylesine çokboyutlu ele alan bir bilim insanıyla karşılaşmamıştık. Oliver Sacks ve William Gibson, Carl Sagan’ın verandasında bir araya gelip yazsalar böyle olurdu dedirten bir kitap." Wall Street Journal

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com