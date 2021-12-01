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    Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak roman: Yeni Yıl Yeni Hayat

    Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak roman: Yeni Yıl Yeni Hayat

    Kitapları onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çoksatan yazarı Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak bir kış romanı: Yeni Yıl Yeni Hayat...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:18
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    Kitapları onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çoksatan yazarı Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak bir kış romanı: Yeni Yıl Yeni Hayat...

    Çok sevilen Noel romanlarına bir yenisini ekleyen Macomber, Yeni Yıl Yeni Hayat’ta aşkın, değişmesi en zor hayatları bile nasıl değiştirip güzelleştirdiğini ve güçlü aile bağlarının dönüştürücü etkisini her zamanki duygu yüklü, eğlenceli, içten anlatımıyla kaleme alıyor.

    Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak roman: Yeni Yıl Yeni Hayat #1

    ROMANTİK ROMANLARIN USTA İSMİ

    Romantik romanların popüler ismi Debbie Macomber’ın cesur adımlar atarak kendiniaramaktan vazgeçmeyenlere adadığı yeni romanı Yeni Yıl Yeni Hayat, Epsilon logosuve Nil Bosna’nın çevirisiyle okurlara ulaşıyor.

    Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak roman: Yeni Yıl Yeni Hayat #2

    YENİ YIL YENİ HAYAT

    Romantik romanların popüler ismi Debbie Macomber’ın cesur adımlar atarak kendini aramaktan vazgeçmeyenlere adadığı yeni romanı Yeni Yıl Yeni Hayat, Epsilon logosu ve Nil Bosna’nın çevirisiyle okurlara ulaşıyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

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