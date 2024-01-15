Deborah Levy'nin Yaşayan Otobiyografi üçlemesinin tamamı Türkçede: Yaşamanın Bedeli ve Gayrimenkul 21. yüzyılın en büyük düşünür ve yazarlarından sayılan İngiliz yazar Deborah Levy'ninYaşayan Otobiyografi üçlemesinin son iki kitabı Yaşamanın Bedeli ve Gayrimenkul, Türk okurlarla buluştu. Bu iki esere göz atmayı unutmayın.

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2019'da Everest Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Bilmek İstemediğim Şeyler, Virginia Woolf'un ünlü metni Kendine Ait Bir Oda’nın güncel bir yorumu olarak nitelenerek dünyada büyük ses getirmiş; serinin ikinci kitabı Yaşamanın Bedeli, The Guardian'ın 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesinde 84. sırada gösterilmişti.

Deborah Levy, toplumun bize atadığı rolleri eleştirerek geleneksel cinsiyet rollerinden ayrılmanın bedelleri üzerine düşünüyor.

Gündelik hayata ve yaşadığı zorluklara kendine özgü mizah anlayışıyla yaklaşan yazar, iç dünyasının kapılarını sonuna dek açarak okuru dünyaya karşı tek başına giriştiği özgürlük mücadelesine tanıklık etmeye çağırıyor.

Sayfa: 168

Gayrimenkul

Sayfa: 120

Serinin üçüncü kitabı

Gayrimenkul, Deborah Levy’nin Bilmek İstemediğim Şeyler kitabıyla başlayıp Yaşamanın Bedeli ile devam eden “Yaşayan Otobiyografi” serisinin üçüncü kitabı. Levy, artık altmış yaşında ve tek başına, üne kavuşmuş bir yazar, ancak hayalindeki eve henüz sahip olabilmiş değil.

Kurmacanın gücü

Dünyanın neresinde olursa olsun, New York, Mumbai, Paris, Berlin veya Londra’da hep o evi düşlüyor ve bizi de bu evle ilgili hayallerine ortak ediyor; yazıda ve hayatta kadın olmanın zorluklarına karşı bir direniş yöntemi olarak kurmacanın gücüne işaret ederek.

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