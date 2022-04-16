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    Deneme okumak isteyenlere: Otlar Çağırıyor

    İlhan Durusel’in denemelerinden oluşan Otlar Çağırıyor’un serüveni, ilave metinlerin yer aldığı denemelerle okurları büyülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:23
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    Deneme okumak isteyenlere: Otlar Çağırıyor

    Otlar Çağırıyor bir denemeler toplamı; fakat söz konusu İlhan Durusel olduğunda, hiçbir metni türsel kalıpların içine hapsetmemek gerekiyor. "Amacından uzaklaştığı çok yer oldu yazının, görkemin yarattığı coşku dilimi dolaştırır benim" diyor ya kendisi, tam da öyle.

    Söylenebilir ki bu kitap, nitelikli bir yazarın olduğu kadar, nitelikli bir okurun elinden çıkmış yazılardan oluşuyor; İlhan Durusel’den ziyade okur İlhan’ın. Gezen, gören, merak eden, araştıran ve paylaşan İlhan’ın. En çok da fark eden İlhan’ın. Paylaşmak için bilmek, bilmek içinse önce fark etmek gerekir çünkü.

    Deneme okumak isteyenlere: Otlar Çağırıyor #1

    Deneme yazarlığı

    İçindeki yirmi dört yazının kaleme alınış tarihleri dikkate alındığında, Otlar Çağırıyor’un, Durusel’in yazı dünyasında yaklaşık on beş seneye denk düştüğünü söylemek mümkün. Bu da, okurun, Durusel’in deneme yazarlığının nasıl ve ne yönde yol aldığını gözlemleyebilmesine imkan sağlıyor kuşkusuz.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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