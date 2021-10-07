Dev cüsseli John Coffey'nin ağlatan hikayesi: Yeşil Yol

Acımasız, katillerin bulunduğu Could Mountain Hapishanesinin E bloğuna hoş geldiniz. Dev cüsseli John Coffey'nin sıra dışı ve ağlatan öyküsünü henüz okumadıysanız geç kalmış sayılmazsınız: Yeşil Yol..

Yeşil Yol, Amerikalı korku ve gerilim kitaplarının sevilen ismi Stephen King'in 1996 yılında yayınladığı korku/gerilim romanının adıdır. Özgün adı The Green Mile olan eser bir seri romandır.

Artık çoğunlukla tek kitapta toplanarak roman olarak yayınlanmaktadır. Yeşil Yol'daki başarının sırrı ise, yazarın hapishane koşullarını gerçekçi biçimde dile getirmesi ve kitapta geçen güçlü diyalogların öne çıkmasıdır.

Stephen King, bu romanını yayınlarken farklı bir üslup denedi ve tıpkı Victoria devri İngiliz yazarı Charles Dickens'ın zamanında yapıldığı gibi romanını bir yandan yazmaya devam ederken, biten bölümleri küçük ciltler (veya fasiküller de denebilir) halinde yayınladı.

ALTI BÖLÜMDE YAZILDI

Roman 6 bölümde tamamlandı. Her biri 60-70 sayfa olan ince ciltler 6 değişik alt başlık altında her ay yayınlanmak suretiyle 6 ayda tamamlandı. Tamamlandığında toplam 400 sayfa olmuştu.

Filmden bir sahne

ÇOK SATANLAR LİSTESİNE GİRDİ

Her bir cildi ayrı ayrı New York Times'ın çok satanlar listesine girmiş olan roman, 1999'da sinemaya aktarıldıktan sonra tek cilt halinde de yayınlanmıştır. Bu tek ciltlik versiyonu da yine çok satan kitaplar listesinde yerini almıştı.

Sayfa: 428

YÜRÜYEN ÖLÜ...

Roman, 1930'larda ABD'de ağır suçlar işlemiş ve idam cezaları almış mahkûmların bulunduğu Could Mountain Hapishanesi'nin E bloğunda geçer ve hapishane gardiyanlarından Paul Edgecombe'un ağzından anlatılır.

Ölüm sıralarını bekleyen mahkûmlara bir de isim takılmıştır:

Yürüyen ölü...

Stephan King

HAYATLARI DEĞİŞTİREN BİR MAHKUM

Mahkûmlar, İhtiyar Sparky (Kıvılcım saçan) diye adlandırdıkları elektrikli sandalyede cezalarının infaz edilmesi için sıralarını beklerlerken, buraya getirilen dev cüsseli ve saf kalpli John Coffey adındaki mahkûm, başta Paul Edgecombe olmak üzere herkesin hayatını değiştirecektir.

Romanı okuduktan sonra filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Dram türündeki filmi izlerken gözleriniz dolacak.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



