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    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk'ü anlattığı Çankaya kitabı

    Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınlarından ve Çankaya Köşkü'nün müdavimlerinden olan yazar Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabı, Atatürk hakkında yazılan en kapsamlı kitap olmasıyla biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:39
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    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk'ü anlattığı Çankaya kitabı

    Büyük başarılara imza atmış Atatürk hakkında birçok kitap ve makale yazıldı. Atatürk hakkındaki her şey etraflıca tartışıldı., hala tartışılıyor. Bu yazılanların birçoğu ancak Atatürk öldükten sonra yazıldığı için, onu tanıyanların ilk elden verdiği bilginin kıymet-i harbiyesi daha önemlidir.

    Falih Rıfkı Altay, 1923'ten 1938'e kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş ve hatta birçoğuna şahit olmuş devrin önemli gazetecilerindendir.

    Çankaya; Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma. Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

    1913’te memuriyeti başladı. Bir süre sonra resmi bir görev için Bükreş’e gittiğinde, Tanin gazetesine röportajlar göndermeye devam etti. İlk yazıları Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisini taşıyordu.

    İzmir’in kurtuluşundan sonra Atatürk ile tanışıp dostluğunu kazanma fırsatı yakaladı. Bunun üzerine özellikle Atatürk’ü tanıtan anılarıyla ünlendi.

    Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay ın Atatürk ü anlattığı Çankaya kitabı #1

    Bir millet uyanıyor...

    Kurduğu Cumhuriyet'le adını tarihin şanlı sayfalarına yazdıran, Türk'ün ne olduğunu dünyaya gösteren, olağanüstü şartlarda ortaya çıkmış sıra dışı bir liderdi Atatürk.

    O işgal edilmemiş yeri, zaptedilmemiş toprağı kalmayan bir milletin küllerinden doğmasına önderlik etti.

    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay ın Atatürk ü anlattığı Çankaya kitabı #2

    Basın Bayramı'nın öncüsü

    Atay; 1923-1950 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Atatürk’e yakınlığı ile çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi ile Cumhuriyet tarihini özdeşleştirmişti.

    Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz’un, Basın Bayramı olarak kutlanmasının fikir babasıydı.

    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay ın Atatürk ü anlattığı Çankaya kitabı #3

    Atatürk hakkında yazılan kapsamlı kitap

    Büyük başarılara imza atmış Atatürk hakkında birçok kitap ve makale yazıldı. Atatürk hakkındaki her şey etraflıca tartışıldı. Bu yazılanların birçoğu ancak Atatürk öldükten sonra yazıldığı için, onu tanıyanların ilk elden verdiği bilginin kıymet-i harbiyesi daha önemlidir.

    Devrin önemli gazetecilerinden olan Falih Rıfkı Atay ın Atatürk ü anlattığı Çankaya kitabı #4

    Sayfa: 632

    "Kendi kendine vefalı..."

    "Haber vereyim ki Atatürk ne yaptığını, nasıl yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nasıl ve nerede kullanacağını bilen pek hesaplı bir adamdı. Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirsiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, dostluklarının, yakınlıklarının, sözde sırdaşlıklarının üstünde bilhassa 'kendi kendine vefalı' bir lider olduğu su götürmez bir gerçektir."
    Falih Rıfkı Atay

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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