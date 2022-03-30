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    Dijital beden üzerine kaynak kitap

    Timaş Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan Dijital Beden Dili tüm bu sorulara doğru cevap arayanlar için önemli ipuçları sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:31
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    Dijital beden üzerine kaynak kitap

    İletişim uzmanı Erica Dhawan, dijital dünyada vücut dilinin eskisi kadar önemli olduğunu savunuyor. Öyle ki 2005 tarihli bir araştırmaya işaret eden Dhawan katılımcıların yaklaşık yüzde 56’sının e-posta dilindeki alaycılığı doğru bir şekilde tespit ettiğini aynı kelimelerin yüksek sesle söylendiğini duyan kişilerde ise bu oranın yüzde 79 olduğunu belirtiyor.

    Dhawan yine 2 bin çalışan ve yöneticiyle yapılan bir anketin katılımcılarının yüzde 70’i zayıfdijital iletişimi “işlerini gerçekleştirirken çok sık yaşadıkları bir engel” olarak görüyor. Budurum da her hafta yaklaşık dört saatin boşa harcanmasına yol açabiliyor.

    LİDERLİK UZMANI

    Liderlik Uzmanı Erica Dhawan’a göre fiziksel beden dilimiz gibi dijital beden dili de ruh halimiz veya etkileşimimiz gibi şeyleri işaret eden ipuçlarıyla dolu ve metinde, telefonda veya görüntülü görüşmede söylenen kelimelerin anlamını değiştiriyor.

    Dijital beden üzerine kaynak kitap #1

    ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    Dijital Beden Dili’nde Erica Dhawan cinsiyetler, nesiller ve kültürler arasında gelenekselvücut dilinin yerini alan yeni sinyalleri ve ipuçlarını deşifre etmek için yapılan sonaraştırmaları ilgi çekici hikâyelerle sentezleyerek okura sunuyor. Dijital iletişimde neleredikkat etmemiz gerektiğini konferanslardan, görüntülü toplantılara, günlük e-postalardan,anlık mesajlara ve online görüşmelerine kadar pek çok olası ortam, mecra ve yöntemi mercekaltına alıyor; sürekli değişen bu dünyada iletişim kurduğumuz insanlara güven ve netliksağlamak için türlü iç görü ve çözüm önerilerinde bulunuyor.


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