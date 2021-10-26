Dilara Öztürk'ün ikinci kitabı: Işığını Kaybeden Balık

Yazar Dilara Öztürk'ün ikinci kitabı olan Işığını Kaybeden Balık, yaşanabilir bir dünya için çevre farkındalığının masallar aracılığı ile çocuklara aktarıyor.

Işığını Kaybeden Balık, Ada ve Toprak’ın tatilde keşfettikleri yepyeni bir dünyayı anlatıyor. Yardıma ihtiyacı olan balık Tedi ile birlikte denizin altında bir maceraya atılan ikili aslında büyük bir iş birliği ve dostluk öyküsüne de tanıklık ediyorlar. Ada, deniz ve içindeki canlılarla geçirdiği kısacacık sürede dünyayı güzelleştirmek için birlikte hareket etmenin önemini de keşfediyor.

KALPLERE TEMAS EDEN KİTAP

Dilara Öztürk’ün sımsıcak anlatımına, Tuğba Mutugu Tok’un rengârenk çizimlerinin eşlik ettiği bu serüven, küçükler kadar büyüklerin de kalbine temas edecek bir kitap.

BALIKÇI AĞI...

"Çoğu zaman evinde kalmak istediğini ya da yalnız olmayı tercih ettiğini biliyorum; seni anlıyorum fakat ne olursa olsun, gerekli zamanlarda birlik olursak bir şeyleri daha kolay başarabiliyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Mesela bu festival gibi ya da birimiz, bir balıkçı ağına takıldığında… Baksana, minik midyeler bile güzel bir su altı festivali olması için çalışıyorlar." dedi ve Tedi’ye sarıldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



