Dilin büyülü gerçekçiliği üzerine bir okuma: Babil Kulesi Kitabı Mahir Ünsal Eriş, kaleme aldığı ilk kurgu dışı eseri Babil Kulesi Kitabı - Kelime ve Kavramların Dilden Dile Yolculukları’nda farklı dillerin var oluş öykülerini ve yazarın bir dilsever olarak kendi macerasına dair gözlemlerini bir araya getiriyor.

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Mahir Ünsal Eriş, öykü ve romanları ile edebiyatımızda yer etmiş olsa da kültüre olan katkısı yalnızca edebiyatla sınırlı değil; zira o bir dilsever, bir dil emekçisi! Hayatının önemli bir kısmını çeviriye, çeşitli diller öğrenmeye adayan Eriş’in ilk kurgu dışı eserinin dil üzerine olması da belki bir teşekkür mahiyetinde.

Kitab-ı Mukaddes’te, insanların Tanrı’nın katına erişmek için, kibirle, yüksekçe bir kule inşa etmeye başladığı söylenir.

Tanrı ise o zamana dek dilleri bir olan bu insanları dünyanın dört bir yanına dağıtarak dillerini karıştırır ve bu kibri cezalandırır.

Keyifli bir yol arkadaşı

Mahir Ünsal Eriş, Tanrı “gazabını” bambaşka bir sevgi ve merakla inceleyip okurunu dilleri var eden onlarca farklı düşünme kalıbı, algılama ve ifade etme biçimiyle tanıştırırken, akademik bir metne kıyasla mütevazı ama çok güçlü bir eser kaleme alıyor.

Dillere meraklı okur için Eriş’in muazzam hikâye anlatıcılığı, bu zorlu yolculuk için en keyifli yol arkadaşı...

Sayfa: 184

Kitaptan...

Dilin büyülü gerçekliği