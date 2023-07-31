Dilin büyülü gerçekçiliği üzerine bir okuma: Babil Kulesi Kitabı

Mahir Ünsal Eriş, öykü ve romanları ile edebiyatımızda yer etmiş olsa da kültüre olan katkısı yalnızca edebiyatla sınırlı değil; zira o bir dilsever, bir dil emekçisi! Hayatının önemli bir kısmını çeviriye, çeşitli diller öğrenmeye adayan Eriş’in ilk kurgu dışı eserinin dil üzerine olması da belki bir teşekkür mahiyetinde.
Kitab-ı Mukaddes’te, insanların Tanrı’nın katına erişmek için, kibirle, yüksekçe bir kule inşa etmeye başladığı söylenir.
Tanrı ise o zamana dek dilleri bir olan bu insanları dünyanın dört bir yanına dağıtarak dillerini karıştırır ve bu kibri cezalandırır.
Keyifli bir yol arkadaşı
Mahir Ünsal Eriş, Tanrı “gazabını” bambaşka bir sevgi ve merakla inceleyip okurunu dilleri var eden onlarca farklı düşünme kalıbı, algılama ve ifade etme biçimiyle tanıştırırken, akademik bir metne kıyasla mütevazı ama çok güçlü bir eser kaleme alıyor.
Dillere meraklı okur için Eriş’in muazzam hikâye anlatıcılığı, bu zorlu yolculuk için en keyifli yol arkadaşı...
Sayfa: 184
Kitaptan...
Dilin büyülü gerçekliği
"Dil çok büyülü bir şeydir. İnsan, öğrendiği, kapısını araladığı her dille başka bir insan olur. Çünkü dil öğrenmek yalnızca zihni kelimeler ve gramer kurallarıyla doldurmaktan ibaret değildir. O insan topluluklarının içine bakmaktır; en içine bakmak. Çünkü dilden hiçbir şey saklanamaz. Bir toplumun belleğinde yer eden her şey dilde iz bırakır. Örneğin “bağzı şeyler” dediğimde hepimiz ortak bir anıyı hatırlarız. Çünkü o anı, dilde iz bırakmıştır. Bu anıları, bunca tarihsel, toplumsal, kültürel hengâmeyi diller üzerinden incelemek eşsiz bir eğlencedir. En azından benim için öyledir. Dilerim sizi "sıkmaz.”