Dillere pelesenk olan Abdürrahim Karakoç'un Mihriban şirinin öyküsü

Şair Abdürrahim Karakoç'un dillere pelesenk olan Mihriban şiiri, şairin kavuşamadığı aşkı için kaleme aldığı destansı satırlardır. Şiirin hikayesini anlattık...

Yedi Güzel Adam arasında yer alan Abdürrahim Karakoç'un en bilinen ve en çok sevilen şiiri olan Mihriban'ı hangimiz bilmiyoruz ki... Musa Eroğlu'nun eşsiz yorumuyla bestelenen Mihriban, günümüzde bile hala en çok dinlenen türkülerdendir.

Şiir de öyle...

Usta şair Abdürrahim Karakoç'un çok sevdiği ve aşık olduğu Mihriban için kaleme aldığı şiir, şairin kavuşamadığı dokunaklı satırlardır. Karakoç öyle mütavazı ki, Mihriban zan altında kalmasın ve incinmesin diye yıllarca yazdığı mektupları bile kendisine göndermedi.

MİHRİBAN...

Mihriban, kelime anlamı olarak şefkatli, merhabetli ve iyi huylu anlamına gelmektedir. Kızdaki bu özellikleri gören Abdürrahim Karakoç, ona Mihriban demeye başlar.

Aslında sevdiği kızın adı başkadır ve bunu da şairden başka kimse bilmiyor. Bu isim kendisiyle birlikte mezara gitti.

KAVUŞULMAYAN...

Kızı gören Abdürrahim Karakoç, yemeden içmeden kesilir. Şair durumu ailesine anlatır. Bunun üzerine ailesi kızı bulmak için Kahramanmaraş'a gider ama bir iz bulamazlar.

Uzun uğraşlar sonucunda Mihriban'ı bulan Karakoç'un anne babası, Mihriban'ın ailesiyle konuşur fakat aile, Mihriban'ın nişanlı olduğunu ve böyle bir beraberliğin mümkün olamayacağını söyler.

"ADI ANILMAYACAK...."

Mihriban'nın ailesinin cevabını oğullarına veren anne-baba, üzüntü içinde Karakoç'a bu işin olmayacağını bildirir. Bunun üzerine ailesine Mihriban ismini evde artık duymak istemediğini söyler. Karakoç, Mihriban dizelerini kaleme alır...

İşte o şiir...

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lâmbamda titreyen alev üşüyor

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban!

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtın tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı

Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı

Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

Ergül Tosun

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