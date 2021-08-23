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    Dillere pelesenk olan Abdürrahim Karakoç'un Mihriban şirinin öyküsü

    Şair Abdürrahim Karakoç'un dillere pelesenk olan Mihriban şiiri, şairin kavuşamadığı aşkı için kaleme aldığı destansı satırlardır. Şiirin hikayesini anlattık...
    • Özel İçerik
    • 23.08.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:59
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    Dillere pelesenk olan Abdürrahim Karakoç'un Mihriban şirinin öyküsü

    Yedi Güzel Adam arasında yer alan Abdürrahim Karakoç'un en bilinen ve en çok sevilen şiiri olan Mihriban'ı hangimiz bilmiyoruz ki... Musa Eroğlu'nun eşsiz yorumuyla bestelenen Mihriban, günümüzde bile hala en çok dinlenen türkülerdendir.

    Şiir de öyle...

    Usta şair Abdürrahim Karakoç'un çok sevdiği ve aşık olduğu Mihriban için kaleme aldığı şiir, şairin kavuşamadığı dokunaklı satırlardır. Karakoç öyle mütavazı ki, Mihriban zan altında kalmasın ve incinmesin diye yıllarca yazdığı mektupları bile kendisine göndermedi.

    MİHRİBAN...

    Mihriban, kelime anlamı olarak şefkatli, merhabetli ve iyi huylu anlamına gelmektedir. Kızdaki bu özellikleri gören Abdürrahim Karakoç, ona Mihriban demeye başlar.

    Aslında sevdiği kızın adı başkadır ve bunu da şairden başka kimse bilmiyor. Bu isim kendisiyle birlikte mezara gitti.

    Dillere pelesenk olan Abdürrahim Karakoç un Mihriban şirinin öyküsü #1

    KAVUŞULMAYAN...

    Kızı gören Abdürrahim Karakoç, yemeden içmeden kesilir. Şair durumu ailesine anlatır. Bunun üzerine ailesi kızı bulmak için Kahramanmaraş'a gider ama bir iz bulamazlar.

    Uzun uğraşlar sonucunda Mihriban'ı bulan Karakoç'un anne babası, Mihriban'ın ailesiyle konuşur fakat aile, Mihriban'ın nişanlı olduğunu ve böyle bir beraberliğin mümkün olamayacağını söyler.

    "ADI ANILMAYACAK...."

    Mihriban'nın ailesinin cevabını oğullarına veren anne-baba, üzüntü içinde Karakoç'a bu işin olmayacağını bildirir. Bunun üzerine ailesine Mihriban ismini evde artık duymak istemediğini söyler. Karakoç, Mihriban dizelerini kaleme alır...

    İşte o şiir...

    Sarı saçlarına deli gönlümü
    Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
    Ayrılıktan zor belleme ölümü
    Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

    Yâr deyince kalem elden düşüyor
    Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
    Lâmbamda titreyen alev üşüyor
    Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

    Önce naz sonra söz ve sonra hile
    Sevilen seveni düşürür dile
    Seneler asırlar değişse bile
    Eski töre bozulmuyor Mihriban!

    Tabiplerde ilaç yoktur yarama
    Aşk değince ötesini arama
    Her nesnenin bir bitimi var ama
    Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

    Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
    Kar koysan köz olur aşkın külüne
    Şaştım kara bahtın tahammülüne
    Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

    Tarife sığmıyor aşkın anlamı
    Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
    Bir kördüğüm baştan sona tamamı
    Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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