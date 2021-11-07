Dilruba Yıldız'ın Avcı'nın Son Gecesi romanına polisiye ödülü

Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği Kristal Kelepçe Ödüllerinin 2021 yılı töreninde Dilruba Yıldız'ın, Avcının Son Gecesi adlı romanı birinci oldu.

Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği tarafından verilen Kristal Kelepçe polisiye edebiyat ödüllerinin üçüncüsü Beyoğlu Pera Sineması’nda düzenlendi.

2021 yılı Kristal Kelepçe ödüllerinde bu yıl, Büyük Usta kategorisinde Osman Aysu, En İyi Polisiye Roman kategorisinde Çaylak romanı ile Nihal Orman ve En İyi İlk Roman kategorisinde Avcının Son Gecesi adlı romanı ile Dilruba Yıldız ödüle layık görüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kitabı yazmaya başladığı günden bu yana Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği’ni takip ettiğinibelirten Dilruba Yıldız, ödülle ilgili şöyle konuştu: "Uzun süredir, kitabı yazmaya başladığımandan itibaren yarışmaya katılmak vardı aklımda. Çok prestijli ve kıymetli bir ödül hempolisiye edebiyat hem de yazarlar açısından. Ben çok mutlu ve heyecanlıyım bu yüzden ve buheyecanı kariyerim boyunca taşıyacağım. Adımın Kristal Kelepçe ile anılacak olması gururverecek."

KİTAP HAKKINDA

Romanda adalet kavramı sorgulanırken, avcı ile savcıyı birbirine bağlayan tesadüfler zincirinin halkası bir bir çözülüyor. Halkı ikiye bölen âşık düşmanların savaşı, bambaşka bir adalet arayışı sunuyor. Ödüllü, genç yazar Dilruba Yıldız’dan gerilimi her sayfada tırmandıran, tartışmalar yaratacak sıkı bir polisiye. Şiir, sırlar, cinayet, adalet ve aşk. Avcının son gecesi gürültülü olacak.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com