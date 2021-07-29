Diskdünya'nın 24'üncü kitabı ilk kez Türkçede

Efsane yazar Sör Terry Pratchett'ın benzersiz yaratımı ''Diskdünya'' serisinin ilki artık Türkçede.

Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satan külliyatın 24'üncü halkası olan kitap, ''Bekçiler'' alt serisinin de beşinci serüveni. Kültürlerarası çatışmanın kaynağını oluşturan siyasi ideolojiler ve etnik kökenler üzerinden suç kavramına toplumsal bir olgu olarak yaklaşan roman, gücün her daim ehil ellere emanet edilmesinin önemine değiniyor.

BEŞİNCİ FİL

Diskdünya'nın uzak diyarı Überwald'de ise cüceler yeni bir kral seçiyorlar. Lâkin havada iki farklı düşünce iklimi hâkim: gelenekçiler ile... eh, daha az gelenekçiler. Elbette Ankh-Morpork da bu duruma kayıtsız kalamıyor ve ''alfa kurt'' Samuel Vimes ile ekibini oraya gönderiyor. Bu arada, Überwald'in tehlikeli bir yer olması yetmezmiş gibi, cüceler için çok kıymetli olan ve onsuz tahta bile çıkılamayan Taş Çörek de çalınıyor. Ve tüm bu hercümercin arasında Vimes, olayın tam anlamıyla bir ''Beşinci Fil'' vakası olduğunu fark ediyor...





BİR TANIKLIK...

Diskdünya'nın, okurlarını ''görünenin altındaki hakiki şey''e yönlendirdiği yirmi dördüncü macerası Beşinci Fil, siyasetle yoğrulmuş suç dosyalarının kapağını açıyor; karanlıktan aydınlığa koşan iyi adamlar ile iktidar heveslilerinin çekişmesine tanıklık ettiriyor.

Ergül Tosun

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