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- Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri
Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 14:13
- Güncelleme : 04.08.2021 - 14:23
Osmanlı Devleti döneminde yaşayan erkek şairleri çoğumuz az çok bilgi sahibiyizdir. Divan edebiyatı denilince aklımıza Fuzuli, Baki, Nabi gibi önemli isimler ön plana çıkıyor.
Adını padişahın etrafına toplanan ve o'na şiirler yazarak ün yapan şairlerin oluşturduğu edebiyattır Divan edebiyatı. Bu yüzdendir ki, sadece erkek şairleri tanımak yetmez, kadın şairler de vardır.
Osmanlı'da önde gelen kadın şairleri sunuyoruz...
Unutulmamak adına...
ZEYNEP HATUN
Divan şiirinin bilinen ilk kadın şairi. 15. Yüzyılda yaşamış bir kadı kızı ve bir kadı eşi. Çağdaşı olan Mihri Hatun ile aralarında latifeler ve karşılıklı şiir söyleşmeleri var. Divanı, Sultan Mehmet adına düzenlendi.
Zeynep Hatun, şiirlerinde, kadının isteklerini, açgözlülük olarak nitelendirir ve döneminin kadınının aşağılık konumundan sıyrılma isteğini anlatır.
MİHRİ HATUN
1460 ya da 1461'de Amasya'da doğdu ve 1506'da yine burada öldü. Asıl adı Mihrünnisa ya da Fahrünnisa. "Mihrî" mahlasını kendisi de bir şair olan babası Mehmet Çelebi bin Yahya'dan (Belâyî) aldı.
Hiç evlenmedi. Sultan 2. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya Valiliği sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkarların meclislerine katıldı. Mihrî Hatun, Zeynep Hatunla birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerinden.
ANİ HATUN
Doğum tarihi bilinmiyor. 1710'da Yenişehir-Fener'de yaşamını yitirdi. Asıl ismi Fatma. Kültürlü bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.
Arapça öğrendi, doğu ve Batı edebiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Bir divanı olduğu sanılıyor ama bulunamadı.
Usta bir hattat olarak da ün yaptı. Bazı metinlerde hattatlığının şairliğinden bile üstün olduğu belirtilir.
FİTNAT HANIM
İstanbul'da doğdu, doğum tarihi bilinmiyor. 1780'de yine İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Zübeyde. Şeyhülislam Ebu İshakzade Mehmet Esad Efendi'nin kızı. Özel derslerle eğitildi. Küçük yaştan itibaren edebiyat ve şiirle ilgilendi.
LEYLA HANIM
Dönemin ünlü şairleri ve dayısı olan Keçecizade İzzet Molla'dan özel ders adı. Saray kadınlarıyla yakın ilişkisi olduğu bilinen, iyi eğitimli ve çok kültürlü bir şair.
ŞEREH HANIM
Geleneksel kalıplar içinde kalan şiirleri sadelikleri ve düzgün anlatımlarıyla dikkat çeker. İlk kez 1867'de Matbaa-i Âmirane'de basılmış bir divanı var.
ADİLE SULTAN
1825'te İstanbul'da doğdu, 1898'de yaşamını yitirdi. Şiirleri 1996'da "Adile Sultan Dîvânı" adıyla yayınlandı.
TEVHİDE HANIM
Bir divanı var. 1881'de yazıldığı tahmin edilen bu divanda kendi yaşamından ve Manisa'dan izler bulunur.
FERİDE HANIM
1837'de Kastamonu'da doğdu. Kasmatonu ulemasından Bahar Zade Hammami Mehmet Reşit Efendi'nin kızı. İlk eğitimini medresi öğretmeni olan babasından aldı. Arapça ve Farsça öğrendi.
HATİCE NAKİYE HANIM
Bir bölümü Türkçe olan bu şiirlerden bazıları kardeşi Nebil Bey'in Divan'ının sonunda, bir kısmı da Ahmet Muhtar Bey tarafından yayınlandı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com