Doğa ve insan sevgisinin romanı: Aganta Burina Burinata

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ilk romanı olma özelliği taşıyan Aganta Burina Burinata'yı, yazarın doğum gününde okuma parçası olarak seçiyoruz.

Türk edebiyatının doğa sevgisiyle dolu olan yazarı Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bildiğimiz Cevat Şakir Kabaağaç'nın ilk romanı olan Aganta Burina Burinata, edebiyatımızda müstesna bir yere sahiptir.

Hayatını Bodrum'a adayan bir yazarın, düşünce insanının kaleminden çıkan bu romanı çok seveceksiniz.

Denizi, balıkçıları, sünger avcılarını, dalgıçları, gemicileri anlattığı nefis eserlerle edebiyatımızda Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan yazarın, Aganta Burina Burinata ilk romanıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 100 Temel Eser arasında yer almakta.

Kitabın adı ne anlama geliyor

Eminim okurlar, kitabın adı neden Aganta Burina Burinata olduğunu merak etmiştir. Denizcilik terimi olan bu sözler, denizcilerin kendi aralarında kullandıkları komut sistemidir. Kaptanın tayfalarına verdiği emirleri ifade eder. Aganta, tutmak, zapt etmek, Burina ve Burinata da yelkenlerin alt ve üst kısımları anlamına gelir.





Denize aşık bir yazar

Balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler... Halikarnas Balıkçısı hikâye ve romanlarında deniz insanlarını bize tanıtırken, denize bağlı olarak güzelliği, özgürlüğü, başkaldırıyı, insanoğlunun geçmişteki ve gelecekteki arayışlarını, kayıplarını, bunalımlarını, korkularını; ışığı kırar gibi kendiliğinden, alabildiğine etkin bir anlatımla ortaya koyarak, çağdaş insancıl bakışla eski uygarlıklar arasındaki bağları da göstermiştir.





İlk roman olma özelliği

Balıkçı'nın ilk romanı olan Aganta Burina Burinata, yazarın şiirli ve müzikli dilinin, doğa ve insan sevgisinin, tanıtım ve duygusal gücünün en güzel örneklerinden biridir.

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