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    Dokunaklı, hüzünlü ve romantik bir aşk öyküsü: Beyaz Geceler

    Büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin kısa öyküsü olan Beyaz Geceler, hüzünlü aşk öyküsüyle öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 08:48
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    Dokunaklı, hüzünlü ve romantik bir aşk öyküsü: Beyaz Geceler

    Rus toplumunu en ince ayrıntısına kadar inceleyen büyük yazar Dostoyevski bu kısa hikayesinde de hünerini konuşturuyor. Dünya edebiyatına armağan ettiği önemli eserlerle anılan Dostoyevski'nin Beyaz Geceler'i 1840 yılında yayınlandı.

    Romanın kahramanı olan genç adam Sankt-Peterburg'un kasvetli ve beyaz gecelerindan birinde, tesadüfen kendisi gibi yalnız olan bir genç kız Nastenka ile tanışır.

    Nastenka'yla beraber tüm hayallerini ve anılarını paylaştıkları ve birbirleriyle bağ kurdukları dört beyaz geceyi Sankt-Peterburg'un sokaklarında geçirmesini konu edinen Beyaz Geceler, aynı isimle sinemaya da uyarlandı.

    Dokunaklı, hüzünlü ve romantik bir aşk öyküsü: Beyaz Geceler #1

    Hüzünlü bir aşk öyküsü

    Yalnızca XIX. yüzyıl Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Dostoyevski’nin 27 yaşında yazdığı Beyaz Geceler, sevecen, okuru sarıp sarmalayan hüzünlü bir uzun öyküdür. Aynı zamanda hem bir aşk üçgeninin hem de bir kişilik parçalanmasının öyküsüdür.

    Dokunaklı, hüzünlü ve romantik bir aşk öyküsü: Beyaz Geceler #2

    Bir solukta okunan kitap

    Beyaz Geceler adlı öyküsünde Fyodor Dostoyevski, okuyucuya kitap kapağında da belirtildiği gibi bir hayalperestin anılarını sunuyor. Dostoyevski'nin bu akıcı eseri, bir çırpıda okunacak cinsten.


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