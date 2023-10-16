Dorian Gray'in Portresi romanı nedeniyle yasalarca cezalandırılan Oscar Wilde, 169 yaşında İrlandalı büyük yazar Oscar Wilde 169 yaşında. Oscar Wilde’nin yazdığı tek roman olan Dorian Gray’in Portresi, 1890’da yayınlandı. Roman okuyucularla buluştuğunda oldukça yankı uyandırdı. Kitap, övgü almakla beraber eleştirilerin de odağında oldu.

ensonhaber.com

Tam adı O’Flahertie Wills Wilde olan Oscar Wilde, 19. yüzyıl dünya edebiyatının gördüğü belki de en sıra dışı yazardı. Hem edebiyat anlayışıyla hem de özel hayatıyla…

Ünlü yazarın bugün 169'uncu doğum yılı.

Kutlu olsun...

Yazarın hayatına ve edebiyatına dair bazı bilgiler...

Oscar Wilde, 16 Ekim 1854'te İrlanda’nın Dublin kentinde entelektüel bir ailede dünyaya geldi. İspanyol yönetmen Brian Gilbert tarafından 1997'de yazarın hayatı "Wilde" adıyla sinemaya uyarlandı.

Annesi dönemin tanınan şairlerindendi, babası ise ünlü saygın bir göz doktoruydu. Anne-babasının aydın kişilikte olmaları, Wilde’ı daha sonraki zamanlarda edebiyata meyilli kıldı.

Victorya çağının baskıcı, otoriter politikasına rağmen yazmaya devam eden Wilde üzerinde tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir.

Toplum, Wilde'nin eserlerinden çok onun giyim tarzını ve özel hayatını konuşuyordu. Wilde’ın kadınsı kıyafetler giymesi toplumca yadırganmıştır.

Ünlü yazar bütün bu eleştirilere kulağını tıkamış, hayatını istediği gibi yaşamıştır. Cinsel kimliği nedeniyle toplumu "ahlaksızlaştırdığı" gerekçesiyle 2 yıl hapisle cezalandırıldı. (O dönem böyle bir yasa vardı)

Edebi kişiliği ve halk adamlığı

Aristokrat ailede büyümesine rağmen, edebiyatın ve sanatın halka dönük olmasını savunmuştur. Hayatı boyunca özgürlük fikriyle yaşayan Wilde, Estetik Sanat Anlayışı Akımı çerçevesinde eserlerini yazmıştır. Yazmaya şiirle başlayan Wilde, 1878’de "Revenna" adlı şiirini yayınlamıştır.

Newdigate Ödülü’ne bu şiiriyle değer görülen usta kalem, edebiyata böylece ilk adımını atmıştır. Oscar Wilde, 46 yaşına oyun ve şiir olmak üzere pek çok eser sığdırdı.

Eserleri...

Vera veya Nihilistler (1880), Padova Düşesi (1883), Lady Windermere’nin Yelpazesi (1892), Ehemmiyetsiz Bir Kadın (1893), Salome (1893), İdeal Bir Koca(1895), Ciddi Olmanın Önemi (1895), Kutsal Metres (1894), Mutlu Prens (1888), Bir Floransa Trajedisi (1894), Ravenna (1878) Reading Zindanı Baladı (1898) gibi eserleri kaleme alan yazar, Londra’da bir otel odasında yoksulluk içinde hayatını kaybettiğinde takvimler 30 Kasım 1900’ü gösteriyordu.

Tek roman: Dorian Gray'ın Portresi

Oscar Wilde’nin yazdığı tek roman olan Dorian Gray’in Portresi, 1890’da yayınlanmıştır. Roman okuyucularla buluştuğunda oldukça yankı uyandırmıştır. Kitap, övgü almakla beraber eleştirilerin de odağında olmuştur. Yazarın felsefi bir dille kaleme aldığı roman, Wilde’ın en çok okunan ve bilinen eseridir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com