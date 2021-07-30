Dört yeni kitap okurlarını bekliyor

İthaki Yayınları etiketiyle dört yeni kitap 4 Ağustos'ta okurlarla buluşacak.

Yeni ayda yeni kitaplar... İthaki Yayınları tarafından basımı yapılan dört yeni kitap 4 Ağustos'ta kitapseverlerle buluşacak.

İşte o kitaplar...

Halk Adamı

Afrika edebiyatının en büyük ismi Chinua Achebe gerçekçi tarzda yazdığı ve çoğunlukla Batı’nın Afrika’yı kolonileştirmesi üzerine kaleme aldığı romanlarıyla her ne kadar yerel bir hikâye anlatsa da yarattığı karakterler ve kurgularıyla evrensel meselelere değinmeyi başaran nadir yazarlardan. 2007’de dünya edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Man Booker Uluslararası Ödülü’ne layık görülen Achebe’nin dördüncü romanı Halk Adamı ise yozlaşmış bir demokrasiyi anlatan çarpıcı bir eser.

Conan: Cilt 2

Fantastik edebiyatın en meşhur karakterlerinden barbar Conan, ilk yayımlandığı tarihten itibaren birçok yazara ilham verdi. Popüler kültürün de büyük bir parçası hâline gelen Conan’ın filmleri, oyunları, çizgi romanları yapıldı; pek çok yazar birçok macerasını kaleme aldı. Yazılmasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen Conan hâlâ okurların hayal dünyasını süslemeye devam ediyor.

Gramofon Avrat

Bizim Hikâye dizisiyle birlikte, hem öykücülüğümüze dair bütünlüklü bir söz söylemek hem de yeni öykücüler keşfetmek üzere farklı yolculuklara yelken açıyoruz.

Haydi Etek Giyelim

"Denizler göğe çarpmadan yürüyorlar gördün mü? gece hırsız asıl, sırtımda hep ağaçların kökleri dehlizlerde sıçanlar, suda kir, gökte martı sormayın ulan artık allahı kim yarattı yürüyorsa ayaklarınız balıklamak üzere elleriniz tek seferde buluyorsa dalgayı köşelerden dönüyorsanız sormayın işte bulut yok ve karşıdan görünüyor şehrin ışığı hele gökte, hele gökte köyler vardı her gece"

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com