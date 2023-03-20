Dostlar beni hatırlasın diyen bir halk ozanının doğum yılı: Aşık Veysel Türk halk müziğinin ustalarından olan, henüz küçük yaştayken görme yetisini kaybeden Aşık Veysel'in 126'ncı doğum yılı. Kutlu olsun...

Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 21 Mart 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Halk müziğinin ustalarından olan Aşık Veysel, 126 yıl önce bugün doğdu.

Bu dünyadan bir Aşık Veysel geçti; iyi ki de geçti. En büyük arzusu Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmekti fakat bu isteği içinde ukde kalarak bu dünyadan göçtü.

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

Aşık Veysel, babasının teşvik etmesiyle 10 yaşındayken saz çalıp şiir okumaya başladı, o dönemin saz ustaları Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den ders aldı. İlk evliliğini 1919'da Esma Hanım ile yapan Veysel Şatıroğlu, annesini ve babasını 1920'de kaybetti.

Eşinin kendisini terk etmesi üzerine 1928'de Gülizar Hanım ile evlenen Şatıroğlu'nun, Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye adlarında 7 çocuğu dünyaya geldi. Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybetti.

Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

Usta isimlerden ders aldı

Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

Deyişleri kitaplaştırıldı

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi. Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

Aşık Veysel öldü

Aşık Veysel, 21 Mart 1973'te hayatını kaybetti.