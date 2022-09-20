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    Dostoyevski'nin karısına son sözleri: Seni düşüncede bile aldatmadım

    Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin, ölüm yatağındayken karısına olan son sözleri, "Seni düşüncede bile aldatmadım" oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:57
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    Dostoyevski'nin karısına son sözleri: Seni düşüncede bile aldatmadım

    Dünya ve Rus edebiyatının belki de en önemli yazarlarının başında gelen Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı romanlar, 7'den 70'e herkesin hemen hemen bitirdiği eserlerdir.

    Yazar, hayatı boyunca pek çok roman yazdı ama bunlardan önde gelen ise Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala gibi kitaplar oldu.

    Yazmaya tutkuyla bağlı olan Dostoyevski aynı tutkuyla karısına da bağlıydı. Öyle ki, hayatı boyunca karısını düşüncede bile aldatmayan bir insandan bahsediyoruz.

    Dostoyevski nin karısına son sözleri: Seni düşüncede bile aldatmadım #1

    Dostoyevski'nin ölürken, eşi Anna G.Snitkina'ya söyledikleri...

    "Seni düşüncede bile aldatmadım"

    "Anna, unutma ki seni hep coşkuyla, tutkuyla sevdim, seni hiç aldatmadım, düşüncede bile..."


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