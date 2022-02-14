Dostoyevski'nin karısına söz sözleri: Seni düşüncemde bile aldatmadım

Dostoyevski'nin karısına söz sözleri: Seni düşüncemde bile aldatmadım

Büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin, hasta yatağındayken karısına son söz sözleri onu aldatmadığı oldu.

Rus ve dünya edebiyatının tartışmasız en önemli ve büyük romancılarından olan Fyodor Dostoyevski, pek çok roman yazdı. Romanları dünyanın hemen hemen bütün dillerine çevrildi.

9 Şubat 1881'de hayatını kaybeden büyük yazarın cenazesine binlerce kişi katıldı. Dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eserlerle adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdırdı.

Dostoyevski'nin büyük aşkı, karısı Maria Dostoevskaya, yazarın her zaman yanında olan ve ona destek olan tek insandı.

Dostoyevski'nin sürekli değişen ruh hali, buhranlı zamanları, kumara batması, parasız ve borçlanmasına rağmen yanında hiç ayrılmadı Maria Dostoevskaya...

"SENİ DÜŞÜNCEMDE BİLE ALDATMADIM"

Dostoyevski 1881'de hayatını kaybettiğinde başucunda yine Maria Dostoevskaya vardı. Dostoyevski'nin ellerini tutu, öptü. okşadı. Dostoyevski'nin, Maria Dostoevskaya söz sözleri ise "Seni düşüncemde bile aldatmadım." oldu