Dostoyevski'nin romanlarına dayanan hikayeleri

Dostoyevski’nin öyküleri, yazarın büyük romanlarının dayandığı derin ve karmaşık âlemin yapı taşlarıyla örülmüştür.

Rusya ve dünya edebiyatının en önemli romancılarındna olan Dostoyevski'yi her ne kadar romanlarıyla bilsek de yazdığı dokunaklı öykülerlerle de okurlarını mest ediyor. Dostoyevski'yi okumak bulutlar üzerinde yürümek gibidir... Yazarın 14 öyküden oluşan Öyküler kitabını tavsiye ediyoruz.

Dostoyevski’nin, uzun süre romanlarının gölgesinde kalan öyküleri, yazarın bu türde de büyük bir usta olduğunu kanıtlıyor. Dostoyevski’nin öyküleri, yazarın büyük romanlarının dayandığı derin ve karmaşık alemin yapı taşlarıyla örülmüştür.

Sayfa: 496

14 Öykülük kitap

İntiharın eşiğine gelen buhran içindeki bir genç kızı anlatan Uysal Bir Kız'dan nişanlı bir gencin yok olma korkusunu işleyen Bir Yufka Yürek'e, toplumdan uzak düşen bir aydının gülünç portresini çizen timsahtan sırlarla dolu yoksul bir adamı resmeden Bay Proharçin”e kadar 1847-1877 yılları arasında yazılmış on dört öykünün derlendiği bu kitapta, Dostoyevski insan ruhunun dokunaklı, karmaşık ve eğlenceli yanlarına eğiliyor ve erdemli bir hayatın ipuçlarını fısıldıyor.