Dr. Hüseyin Nazlıkul yeni kitabı Antienflamatuar Beslenme Rehberi’nde beslenme konusunda yapılan hatalara dikkat çekmenin yanı sıra bütüncül beslenmeyi ve bağışıklık sistemini anlatıyor.

Enflamasyon nedir? Hangi yanlış davranışlar enflamasyona neden olur? Enflamasyonla mücadele ederken doğru beslenme nasıl olmalı? Suyun, sağlıklı uykunun ve bağışıklık sisteminin bu süreçte önemi nedir? Herkesin aynı formüllerle iyileşmesi mümkün mü?

Dr. Hüseyin Nazlıkul yeni kitabı Antienflamatuar Beslenme Rehberi’nde beslenme konusunda yapılan hatalara dikkat çekmenin yanı sıra bütüncül beslenmeyi ve bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğimizi de anlatıyor.

VÜCUDA KARŞI KORUYUCU TEPKİ

Enflamasyon, vücudun herhangi bir zararlı maddeye karşı gösterdiği koruyucu bir tepkidir. Çok eski çağlardan beri bilinen enflamasyon, vücudun hasar gören bölgesindeki enfeksiyonu önlemek ve doku onarımını sağlamak için bedenin başlattığı bir süreçtir.

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HASTALIKLARI TETKLİYOR

Bedenimizde herhangi bir bölge yandığında ya da kesildiğinde başlayan ağrı, sıcaklık hissi, kızarma ve şişme gibi enflamasyon belirtilerinin hepsi tamiratı gerçekleştirmek içindir.

Bu gibi akut durumlarla ilişkili enflamasyon, hayatımızı kurtaran bir tepki olduğu halde süreklilik gösterdiğinde, yani kronikleştiğinde pek çok hastalığı tetikler.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com