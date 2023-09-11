Dr. John F. Demartini’nin yazdığı İlhamdan Doğan Kader kitabında öğretiler Devrim niteliğindeki kişisel gelişim metodolojileriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını değiştiren yazar ve davranış bilimci Dr. John Demartini, İlhamdan Doğan Kader kitabında yüreğinden gelen hayallere sahip çıkanlara sesleniyor.

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İlhamdan Doğan Kader’i okuyarak yaşamınızı neye adamak istediğinizi netleştirmeyi, hedeflerinizi güçlü ve etkili bir şekilde başkalarına anlatmayı, sevdiğiniz işi yaparak para kazanmayı öğrenecek ve tatminkâr bir hayat yaşama yolculuğunda sizi güçlendirecek birçok ilkeyi keşfedeceksiniz.

Bu kitap, keşfettiğiniz bu ilkeler doğrultusunda kaderinizi gerçekleştirme yolunda karşılaşacağınız en büyük zorlukları tanımlamak ve alt etmek için en güçlü araçların bazıları ile sizi donatacak.

Amacınızdan sizi uzaklaştırabilecek ve dikkatinizi dağıtabilecek duyguları nasıl çözeceğinizi öğreneceksiniz. Daha sonra da engelleri aşmak için gereken araçlara sahip olacak ve yaşamınızı gerçekten olmasını istediğiniz şekilde planlayacaksınız.

Nihayetinde astronomik bir vizyonla yaşamanın gücünü keşfedecek, liderler ve takipçileri arasındaki farkı görecek, liderliğin beş sözcüğünü ortaya çıkaracak, zaman perspektifinizi genişletecek, dalgalanma etkisinin doğasını anlayacak ve sevdiğiniz işi yaparak başkalarına örnek olmanın yollarını öğreneceksiniz.

Lider olmak...

Hayatınızı, başka birinin olması gerektiğini düşündüğü gibi değil, gerçekten olmasını istediğiniz gibi planlamanın gücünü keşfedeceksiniz.

Bu kitapla kendinize dair uçsuz bucaksız bir farkındalık elde edecek, lider olmakla takipçi olmak arasındaki gerçek farkı anlayacak ve sevdiğiniz şeyi yaparak başkalarına nasıl örnek olacağınızı göreceksiniz.

Anlamlı ve ilham dolu bir hayatta ustalaşma yolculuğuna başlayarak, geniş kapsamlı bir dalgalanma etkisini harekete geçireceksiniz.

Sayfa: 280

İlham veren vizyon

Dr. John F. Demartini, İlhamdan Doğan Kader adlı kitabıyla yaşamımız boyunca gelişimi için çalışabileceğimiz, yüreğimizden gelen hayalimize sahip olmamız için ilham veren vizyonumuzu uyandırmaya yardımcı oluyor.

İlhamdan Doğan Kader, size insan davranışı ile ilgili olan unsurları öğretecek: Neden olduğunuz kişi olduğunuzu; ilhamınızı neyin harekete geçirdiğini, olduğunuz halinizle nasıl mükemmel olduğunuzu ve gücünüzün, zayıflığınızın, desteklerinizin, zorluklarınızın şu anda en sevdiğiniz ve gelecekte en çok istediğiniz şeyi yapmanıza yardımcı olacak mükemmel dinamiği nasıl yarattığını...

Dr. John F. Demartini

Yaşam için elkitabı

Kim olduğunuzun özünü anlamanız için gereken tüm bilgeliği ve yaşamınızın tüm yönlerini güçlendirmek için gereken bilgi birikimini (know-how) içermesi nedeniyle bu kitap, yerinde bir tanımla yaşam için bir elkitabı olarak özetlenebilir.