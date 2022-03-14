Dr. Sevil Öz’ün kanser olmamak için nasıl yaşamalıyız sorusu üzerine yazdığı kitap

Anti-Kanser Yaşam ve Beslenme, kanserle mücadele eden hastalarıyla uzun yıllar omuz omuza emek veren ve bu anlamda bilinçlenmeyi sağlamak için çalışmalar yapan Dr. Sevil Öz’ün yeni kitabı.

Bütün dünya insanlarının aynı anda sağlık üzerine düşündüğü, konuştuğu, tartıştığı zor ve tuhaf bir zamandan geçiyoruz… Pandeminin başından beri ilk gündemimiz sağlık oldu. Peki, bu kadar hızla yayılan ve can kayıplarına yol açan bir hastalıkla mücadele etmiyor olsaydık sağlık konusuna yaklaşımımız nasıl olacaktı? Ya da şöyle soralım, böyle bir salgını bu denli şiddetle geçiriyor olmadığımız dönemlerde sağlığımız için ne yaptık? Bu süreç insanlığın yenmeye çalıştığı ilk salgın değil kuşkusuz ve bilime güvenimizle, tedbirlere de uyarak bu hastalığı yeneceğiz.

Peki, diğer hastalıklar?

Yani neredeyse çeyrek asırdır mücadele edilmesine karşın kesin bir başarı sağlanmamış olan, kanser gibi bulaşıcı olmayan ama çok sayıda can kaybına neden olan hastalıklar… Kuşkusuz insanlık bu bakımdan da çok yol katetti, fakat yine de bizlerin, bireysel olarak başka bir bakış açısına ihtiyacımız var. İşte bu kitap tam da bunun için yazıldı.

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YAŞAM ŞEKLİMİZ

Yaşam şeklimiz, doğaya karşı tutumumuz ve hatta düşünme şeklimiz, sosyal ilişkilerimiz sağlığımızla ve dolayısıyla dünyanın sağlığıyla doğrudan ilişkili. Bizler dünyayı hasta ediyoruz, dünya hastalandıkça bizler de kanser gibi müzmin hastalıklara hedef oluyoruz.

Anti-Kanser’i okuduktan sonra tüm bu konular üzerine tekrar tekrar düşünecek, yalnızca bireysel sağlığınız için değil dünyanın daha sağlıklı bir yer haline gelmesi için yapmanız gerekenler konusuna başka bir pencereden bakmaya başlayacaksınız.