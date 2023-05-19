Dreyfus Davası'nda üstün cesaretinden dolayı hedef haline gelen bir romancı: Emile Zola Fransız romancı Emile Zola, toplumsal olaylara olan duyarlılığıyla biliniyor. Yaşamı boyunca pek çok esere imza atan Zola, Fransa'da yaşanan Dreyfus Olayı'nda gösterdiği cesaretten dolayı hedef haline geldi. Ölümü bile şüpheliydi ama; aydınlatılamadı.

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Fransız yazar Emile Zola, 2 Nisan 1840 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Bugün yazarın 183'üncü doğum yılı. Emile Zola'nın toplumsal olaylara olan duyarlılığı onu bu alanda eserler vermeye itti.

Meyhane, Suçluyorum, Nana gibi çok okunan ve bilinen kitaplara imza attı. Babası Venedik göçmeni mühendis François Zola, annesi Fransız Émilie Aubert’di. Zola, babasının bir kanal ve baraj inşa ettiği Aix-en-Provence’ta büyüdü.

Bu yer yazarın Rougon-Macquart romanlarındaki Plassans kasabasına ilham kaynağı olacaktı. Babası François, Zola yedi yaşındayken aniden hayatını kaybetti.

Collège Bourbon’a yatılı olarak giren Zola, burada Jean-Baptistin Baille ve empresyonizmin babalarından Paul Cézanne ile arkadaş oldu. Üç kafadar, okulda “les trois inséperables” (ayrılmaz üçlü) adıyla biliniyordu.

1858 yılında annesiyle Paris’e taşınan Zola, ailenin tanıdıkları sayesinde Lycée Saint-Louis’ye girdiyse de, bakaloryasını vermekte iki kere başarısız oldu. Paris rıhtımındaki vergi dairesinde mübeyyizliği denedi; iki ay sonra bırakarak Quartier Latin’de yazarlıkla uğraşmaya başladı.

Yazar 1862’de yeni kurulan Hachette Yayınevi'ne yükleme memuru olarak girdi. Burada birbiri ardına terfiler aldı ve yayınevinin tanıtımlarından sorumlu kişi haline geldi. 1866 yılında buradan ayrılarak sadece yazarlık yapmaya karar verdi. Bu sırada ilk öykü derlemesi Contes à Ninon (Ninon’a Öyküler) ve ilk romanı Claude’un İtirafları yayımlanmıştı. 1867 yılında Thérèse Raquin’i yayınladı.

Dreyfus Olayı nedir...

Fransa'da önemli hukuki tartışmalara neden olan Dreyfus olayı Paris'teki Alman Elçiliğinde hizmetçi olarak çalışan Fransız gizli servisine bağlı bir kadının çöp sepetinde bulduğu imzasız bir mektubu merkeze göndermesiyle başladı. Alman askerî ataşesine yazılan mektupta Fransa'ya ait bilgilerin verilmesi vadedilmektedir.

Fransız Genelkurmayının başlattığı soruşturmada şüpheler Yüzbaşı Alfred Dreyfus üstünde toplanır. Çünkü Yüzbaşı Dreyfus'un el yazısı, mektuptaki yazıya benzemektedir.

Yüzbaşı Dreyfus zengin bir ailenin çocuğuydu. Fransa'daki Yahudi düşmanlığına rağmen askerî okulda gösterdiği üstün başarı Dreyfus'un bu göreve tayinini sağlamıştı.

"Suçluyorum...."

Dreyfus'un karısının olayı basın yoluyla yeniden gündeme getirme çabaları sonuç vermeye başlayınca Genelkurmay, Easterhazy hakkında dava açmak zorunda kaldı. İki gün süren dava Easterhazy'nin oy birliğiyle beraat etmesiyle sonuçlandı. Beraat kararının ertesi günü Émile Zola, çalıştığı gazetede "Suçluyorum" başlıklı bir yazdı yazdı ve yazı derin yankı uyandırdı.

Edebiyatının dönüm noktası

1871 yılında Zola edebiyatında bir dönüm noktası olan, Fransa’nın yakın tarihini çeşitli karakterler, sınıflar ve çevreler üzerinden izleyen Rougon-Macquart dizisinin ilk romanını kaleme aldı. 1877 yılında yazdığı, işçi sınıfında alkolizmi masaya yatırdığı Meyhane ile edebi şöhret ve varlık elde etti, ailesiyle Rue de Boulogne’da bir apartman dairesine taşındı. Dizinin diğer önemli romanları arasında Germinal, Eser ve Toprak bulunur.

Emile Zola öldü

1893’te tamamladığı diziden sonra yazdığı eserleri aynı ilgiyi görmemişse de, Dreyfus Olayı sırasında kaleme aldığı Suçluyorum! ile Fransa’yı salladı. 1870 yılında evlenen Zola, ailenin biçki-dikiş işlerini yapan Jeanne Rozerot’yla ilişki yaşadı ve çocuk sahibi oldu. 29 Eylül 1902’de yatak odasındaki ocağın bacasının tıkanması sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi geçirerek öldü.

"İnsan bilincinde evrensel anı"

Ölümünde Dreyfus düşmanlarının parmağı olduğunu düşünenler vardır. Paris’te Cimetière Montmartre’da yapılan cenazesine elli bin kişilik bir kalabalık katılmış, naaşı 1908 yılında Panthéon’a taşınmıştır. Anatole France, cenazesinde Émile Zola için “İnsan bilincinde evrensel bir anı teşkil ediyordu.” demiştir.

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