Dünya Barış Günü'nde Türk şairlerin barış temalı şiirleri

Bugün Dünya Barış Günü... Türk şairlerden derlediğimiz barış temalı şiirlerden bir seçki...

Dünya Barış Günü kutlu olsun... Savaşsız bir dünya özlemi hepimizin ortak dileği. Bu vesileyle Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin barış temalı yazdığı şiirleri sunuyoruz...

Barış Koyun Çocukların Adını - Refik Durbaş

Şimdi bilmem kaçıncı paralelde

Kuru topraklara yağmur yağıyor

Bir filmin orta yerinde kaç gecedir

Uzanıp elimi tutuyorsunuz

Elimi her sefer bir şey için

Elimi her sefer bir kere tutarsınız

Sonra bütün davalarımla ortalıkta

Sonra olanca kalabalığımla yalnız

Hava ve deniz arasında

Ekmekle barış arasında

İnanın hepiniz varsınız

Sonsuz şeyler uğruna mesela

Kırılıp dökülen şeyler uğruna

Kendinizi ne çok aldattınız

Dağlar bildiğince yüksek olsun

Gözden uzak tutamam sizi durun

Yaşamak küçük aldanışlarla güzel

Ölümü alın götürün.





Ben Maksada Bakarım - Oktay Rifat Horozcu

İnsan dediğin nedir

Abur cubur

Olsa da olur

Olmasa da olur

Maksat barış

Yurtta barış cihanda barış

Kendi savaş

Adı barış

Ama yanarmış yıkılırmış

Boş veeer

Maksat barış

Muharebe Görmüş Bir Adam Anlatıyor - Necati Cumalı

Muharebede ne ölüm korkusu gelir

İnsanın aklına

Ne, evi barkı düşünürsün

Gezin üst kenarın ortasından

Arpacığın tepesinden

Beğendiğin yerini seçersin hedefin

Tetiği elin titremeden çekersin

Artık karşındaki sana benzemez

O da küçük bir dükkân işletir

memleketinde

O da karısını sever

Onun da senin gibi

Küçük bir çocuğu var

Aklına bile gelmez

Artık senin yaşaman için

Onun ölmesi lâzımdır





Çocuklarınız İçin - Rıfat Ilgaz

Zorumuz ne insan kardeşlerim,

Amacınız kökümüzü kurutmaksa,

Yetmiyor mu tayfunlar, taşkınlar,

Bunca aç, bunca sayrı, kırım, kıyım,

Sayısız işkence kurbanları…

En kötüsü,

Güngünden başımıza inen bu gökyüzü!

Bu toplanıp dağılmalar ne oluyor

Yüksek düzeylerde?

Neden alçakgönüllü değilsiniz,

Sözünüz mü geçmiyor birbirinize,

Hangi dilden konuşuyorsunuz?

Barışsa eğer istediğiniz

Uçaklardan başlayın işe

Önce çirkinleşen savaş uçaklarından…

Ya insanları bir yana bırakıp

Sivrisineklerin kökünü kurutun

Ya da bataklıkları!

Cıgarayı Attım Denize - Cemal Süreya

Biz eskiden de en aşağı böyleydik senlen

Bir bulut geçiyorsa onu görürdük

Bir minarenin keyfine diyecek yoksa onu

Bir adam boyuna yoksulluk ediyorsa onu

Ne zaman hürlüğün barışın sevginin aşkına

Bir cıgara atmışsak denize

Sabaha kadar yandı durdu





Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek - Adnan Yücel

Barış dedik bunca yıl

Kardeşlik dedik-sevgi dedik

Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden

Düştük peşlerine korkusuz

Aç-susuz

Ve en dikenli yollarda yalınayak

Gelecekleri kapkara

Dilleri yumuşak

Yalanları güzel ve ak

Girdiler dünyamıza alkışlanara

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com











