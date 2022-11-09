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- Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 09:02
Bize kitapları sevmeyi öğreten çocukluğumuzu kutluyoruz.
Kitaplarla kurduğumuz neşeli arkadaşlığı kutluyoruz.
"Elbette okudum" diyebilmeyi kutluyoruz.
Bir çocuğun ufacık elleriyle kitaba dokunmasını kutluyoruz.
Düş gücü gelişmiş, seçici, eleştirebilen, sorgulayan, gerçek ve kurmaca dünyayla iç içe yaşamanın tadına varabilmiş, okumayı seven bireyler olmamızı kutluyoruz.
Kitap kahramanlarıyla birlikte sezmeyi, duymayı, görmeyi, koklamayı, tatmayı, heyecanlanmayı kutluyoruz.Başkalarını anlamayı, farklılıkları kabul etmeyi bize öğreten satırları kutluyoruz. Kütüphaneye gitmeyi kutluyoruz.
Yazarları, çocuk kitapları yayımlayan yayınevlerini, çocuk kitaplarını resimleyen ressamları ve bir kitabın oluşmasına katkı veren herkesi kutluyoruz.
Özgür düşünebilen bireyler
Kitaplar sayesinde, özgür düşünebilen, kendinden başkalarının da düşüncelerini dinlemeyi bilen, sebep sonuç ilişkisini kurabilen, hobileri olan, yaratıcı, bilgi çağının gereklerini bilen, etik değerlere sahip, paylaşan, güvenen, güvendiren, çevresinde olup bitene duyarlı bireyler olmamızı kutluyoruz.
Dil becerilerini geliştirmek
Kitapların dil becerilerimizi geliştirmesini kutluyoruz. Düşünce ve düş dünyamızı bileyen, sellerce taşan, bulutlarca uçan kitapların yaşamlarımızı ışıklamasını kutluyoruz.