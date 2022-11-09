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Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun

Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun

Her yıl Kasım ayının 2. Pazartesi günüyle başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanıyor. Kutlu olsun, ve çocuklarımız kitapsız kalmasın diyoruz...