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    Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun

    Her yıl Kasım ayının 2. Pazartesi günüyle başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanıyor. Kutlu olsun, ve çocuklarımız kitapsız kalmasın diyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:02
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    Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun

    Bize kitapları sevmeyi öğreten çocukluğumuzu kutluyoruz.

    Kitaplarla kurduğumuz neşeli arkadaşlığı kutluyoruz.

    "Elbette okudum" diyebilmeyi kutluyoruz.

    Bir çocuğun ufacık elleriyle kitaba dokunmasını kutluyoruz.

    Düş gücü gelişmiş, seçici, eleştirebilen, sorgulayan, gerçek ve kurmaca dünyayla iç içe yaşamanın tadına varabilmiş, okumayı seven bireyler olmamızı kutluyoruz.

    Kitap kahramanlarıyla birlikte sezmeyi, duymayı, görmeyi, koklamayı, tatmayı, heyecanlanmayı kutluyoruz.Başkalarını anlamayı, farklılıkları kabul etmeyi bize öğreten satırları kutluyoruz. Kütüphaneye gitmeyi kutluyoruz.

    Yazarları, çocuk kitapları yayımlayan yayınevlerini, çocuk kitaplarını resimleyen ressamları ve bir kitabın oluşmasına katkı veren herkesi kutluyoruz.

    Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun #1

    Özgür düşünebilen bireyler

    Kitaplar sayesinde, özgür düşünebilen, kendinden başkalarının da düşüncelerini dinlemeyi bilen, sebep sonuç ilişkisini kurabilen, hobileri olan, yaratıcı, bilgi çağının gereklerini bilen, etik değerlere sahip, paylaşan, güvenen, güvendiren, çevresinde olup bitene duyarlı bireyler olmamızı kutluyoruz.

    Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun #2

    Dil becerilerini geliştirmek

    Kitapların dil becerilerimizi geliştirmesini kutluyoruz. Düşünce ve düş dünyamızı bileyen, sellerce taşan, bulutlarca uçan kitapların yaşamlarımızı ışıklamasını kutluyoruz.


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