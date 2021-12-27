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    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları

    Dünya edebiyatında öne çıkan, okurların hafızasında yer edinen önemli roman kahramanlarını okuyanlar hatırlar. Okumayanlar için de biz hatırlatalım...
    • Özel İçerik
    • 27.12.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 14:58
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    Dünya edebiyatına mal olmuş pek çok kitap ve roman mevcut. Yayınladıklarında büyük yankı uyandıran romanlar kadar karakterleri de konuşuldu, tartışıldı. Bu roman karakterleri, kahramanları eserleri okuyan kitapseverlerin hafızalarında derin yer edindi.

    Hemen hepimizin aklında unutulmayan kahramanlara ve kitaplara bakalım...

    Suç ve Ceza – Dostoyevski – Raskolnikov

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #1

    Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanındaki kahramanı Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Rodiyon Romanoviç Raskolnikov, maddi imkansızlıklar yüzünden üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan gencin hikayesi..

    Don Kişot – Cervantes – Don Kişot (Don Quijote)

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #2

    Cervantes, eserinde insanoğlunun hayattaki amacına değinmiş ve bunun için mücadele etmesi, gerekiyorsa savaşması gerekliliğini Don Kişot’un traji komik görüntüsünde bizlere ulaştırmıştır.

    Anna Karenina – Tolstoy

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #3

    Yasak bir aşkın romanı ve Anna Karanina...

    Madame Bovary – Gustave Flaubert – Emma

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #4

    Ünlü Fransız yazarın ünlü romanının ünlü karakteri Emma...

    Dönüşüm – Franz Kafka – Gregor Samsa

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #5

    Bir sabah yatağında uyanan ve böceğe dönüşen Gregor Samsa...

    Sefiller – Victor Hugo – Jean Valjean

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #6

    Fransız yazar Viktor Hugo'nun suç ceza kavramları bağlamında işlenen ünlü romanının unutulmaz kahramanı: Jean Valjean...

    Mrs Dalloway – Virginia Woolf – Clarissa Dalloway

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #7

    Roman, Mrs Dalloway’in bir gününü anlatır. Mrs Dalloway düşündükçe anımsıyor, anımsadıkça sorguluyor.

    Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger – Holden Caulfield

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #8

    Roman karakterlerinden bahsederken Çavdar Tarlasında Çocuklar romanından bahsetmek olmaz.

    Moby Dick – Herman Melville – Kaptan Ahab

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #9

    Melville’in başyapıtı olan Moby Dick, balina avcılığı gemisi Pequod ve onun beyaz balina Moby Dick’i yakalamak konusundaki takıntılı arzusu nedeniyle gemisinin ve adamlarının yok olmasına neden olan Kaptan Ahab’ı anlatır.

    Robinson Crusoe – Daniel Defoe

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #10

    28 yıl bir adada tek başına yaşayan Cuma'nın okunası hikayesi...

    Kırmızı ve Siyah – Stendhal – Julien Sorel

    Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları #11

    Adını Ruhban sınıfının renklerinden alan romanın unutulmaz karakteri: Julien Sorel...


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