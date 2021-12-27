Dünya edebiyatında hafızalarda yer edinen, önemli roman kahramanları

Dünya edebiyatında öne çıkan, okurların hafızasında yer edinen önemli roman kahramanlarını okuyanlar hatırlar. Okumayanlar için de biz hatırlatalım...

Dünya edebiyatına mal olmuş pek çok kitap ve roman mevcut. Yayınladıklarında büyük yankı uyandıran romanlar kadar karakterleri de konuşuldu, tartışıldı. Bu roman karakterleri, kahramanları eserleri okuyan kitapseverlerin hafızalarında derin yer edindi.

Hemen hepimizin aklında unutulmayan kahramanlara ve kitaplara bakalım...

Suç ve Ceza – Dostoyevski – Raskolnikov

Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanındaki kahramanı Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Rodiyon Romanoviç Raskolnikov, maddi imkansızlıklar yüzünden üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan gencin hikayesi..

Don Kişot – Cervantes – Don Kişot (Don Quijote)

Cervantes, eserinde insanoğlunun hayattaki amacına değinmiş ve bunun için mücadele etmesi, gerekiyorsa savaşması gerekliliğini Don Kişot’un traji komik görüntüsünde bizlere ulaştırmıştır.

Anna Karenina – Tolstoy

Yasak bir aşkın romanı ve Anna Karanina...

Madame Bovary – Gustave Flaubert – Emma

Ünlü Fransız yazarın ünlü romanının ünlü karakteri Emma...

Dönüşüm – Franz Kafka – Gregor Samsa

Bir sabah yatağında uyanan ve böceğe dönüşen Gregor Samsa...

Sefiller – Victor Hugo – Jean Valjean

Fransız yazar Viktor Hugo'nun suç ceza kavramları bağlamında işlenen ünlü romanının unutulmaz kahramanı: Jean Valjean...

Mrs Dalloway – Virginia Woolf – Clarissa Dalloway

Roman, Mrs Dalloway’in bir gününü anlatır. Mrs Dalloway düşündükçe anımsıyor, anımsadıkça sorguluyor.

Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger – Holden Caulfield

Roman karakterlerinden bahsederken Çavdar Tarlasında Çocuklar romanından bahsetmek olmaz.

Moby Dick – Herman Melville – Kaptan Ahab

Melville’in başyapıtı olan Moby Dick, balina avcılığı gemisi Pequod ve onun beyaz balina Moby Dick’i yakalamak konusundaki takıntılı arzusu nedeniyle gemisinin ve adamlarının yok olmasına neden olan Kaptan Ahab’ı anlatır.

Robinson Crusoe – Daniel Defoe

28 yıl bir adada tek başına yaşayan Cuma'nın okunası hikayesi...

Kırmızı ve Siyah – Stendhal – Julien Sorel

Adını Ruhban sınıfının renklerinden alan romanın unutulmaz karakteri: Julien Sorel...



