Dünya edebiyatında kendine yer edinen Sadık Hidayet'in romanı: Kör Baykuş İran edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Sadık Hidayet'in Kör Baykuş romanı, 20. yüzyıl edebiyatının başat eserlerinden biridir. Sadık Hidayet, Kör Baykuş'ta dünyaya attığı umutsuz bir bakış açsını anlatıyor.

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20. yüzyıl İran edebiyatının başyapıtı olmasına rağmen savaş öncesi İran’ın sansüründen kaçmak için ilk olarak Hindistan’da yayınlanan Kör Baykuş, uzun zamanlar içindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalan ve genç yaşta hayatını kaybeden eşsiz bir yazarın eseridir. Unutulmaz bir kaybın, ruhsal bir çürümenin kitabıdır. Sadık Hidayet’in dünyaya attığı umutsuz bir bakıştır.

Kör Baykuş; kadın imajına takıntılı olan, gizemli sevgilisini kaybettikten sonra kendisini zaman ve mekânın dışında, yabancı-ayrıksı bir gerçekliğe gömülmüş bulan bir afyon içicisinin halüsinasyonu evrenini anlatır.

Günbegün çılgınlığa, tekinsiz bir deliliğe doğru sürüklenen genç adam bir yandan bu deliliği yazıya dökerek kovuşturmaya çalışırken, bir yandan da ona sinsice yaklaşan ölümle barışmaya çalışır. Ürkütücü ve kâbus gibi sahneler okurda rahatsız edici bir büyülenme yaratır.

Modern bireyin modern dramını keskin bir bakışla ve soğukkanlı bir tavırla kurcalayan; insanın açmazlarına, tıkanma noktalarına ışık tutan Kör Baykuş, yeniden ve yeniden okunması gereken kitaplardan.

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Ne tür bir aşk

İnsanın toplumla, gelenekle, varlık sorunuyla ama daha da önemlisi aşkla olan gerilimli ilişkisine farklı bir pencereden bakarak, bu alanlara dair yeni anlamlar üretir ve aşk duygusunun insanın dünyadaki yegâne duygusu olduğu inancına bağlanır. Elbette "Ne tür bir aşk?" sorusuna da cevapları vardır Sâdık Hidâyet'in...

İnsan ruhunun derinlikleri

Hidayet, yasaklı başyapıtı Kör Baykuş’ta gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamı hikâyesinin merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor.

İnsan ruhunun derinliklerine uzanan, yalnızlığa, aşka ve saflığa dair sürekli evrilerek, dönüşerek ilerleyen bu şiirsel anlatı kâh ıssız topraklarda bir başına dolanıyor kâh kanatlanıp göklere çıkıyor.

Dünya edebiyatında yer edinen kitap

Kafka, Rilke ve Poe gibi ustaların eserleriyle kıyaslanan Kör Baykuş, gerçek ile hayal arasında, zaman ve mekândan azade kurgusuyla dünya edebiyatında kendine yer edinmiş, ikamesi olmayan bir şaheser.

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