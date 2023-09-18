Dünya edebiyatının usta ismi Gabriel García Márquez'in çağdaş anlatısı: Şili'de Gizlice Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Kolombiyalı ünlü romancı Gabriel Garcia Marguez, çağdaş dünya edebiyatının ustalarından biridir. Yazarın Şili'de Gizlice kitabı, ünlü yönetmen Miguel Littín'ín serüvenini anlatıyor. Usta romancı, Şili'de darbeyle işbaşına gelen diktatör Augusto Pinochet'in antidemokratik uygulamalarını da satır aralarında veriyor.

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Gabriel Garcia Marguez'in çok okunan kitaplarından olan Şili'de Gizlice eseri, yazarın anı ya da anlatı türünde olan kitabıdır. 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen usta yazar, çağdaş dünya edebiyatının önde gelen romancılarından biridir. Bu güzel kitabı okudum, siz edebiyatseverlere de tavsiye ediyorum.

1973'de darbeyle yönetime gelen Augusto Pinochet, ülkede sıkıyönetim ilan ederek, muhalifleri hapse atarak güç gösterisi yaptı. Kaçan muhalifler ise dünyanın farklı ülkelerinde gelişmeleri izledi. Augusto Pinochet, CIA desteğiyle işbaşına geldiğinde ülkede sosyalist bir yönetim vardı.

Uzun zamandan beri siyasette olan ve başkanlık seçimini kazanaN Salvador Allende, bu darbeyle alaşağı edildi; yetmedi öldürüldü. İşte yazarın Şili'de Gizlice kitabı bu sancılı süreci anlatıyor.

Ülkede adeta insan avına çıkan, en küçük bir eleştiriye bile tahammül edemeyen Augusto Pinochet, Şilili şair Nobel ödüllü Pablo Neruda'nın Nobel komitesinden kazandığı parayla aldığı evi yaktı, kitaplarını parçaladı. Gözü dönmüş bir diktatörün otoportresini çizen kitapta başka biri daha var.

Dünyaca ünlü yönetmen Miguel Littin...

Darbeden sonra yurt dışına kaçan yönetmenin mücadelesine yönelen kitap, birçok açıdan okunmayı hak ediyor. İsviçre'ye siyasi mülteci olarak sığınan yönetmen, arkadaşlarıyla plan yaparak çok sevdiği ülkesin olan Şili'ye giriş yaparak, film çekmeye başlar.

Hem ülkesinde olmanın mutluluğunu yaşayan hem de sevdiği yönetmenliğe geri dönen Littin, oldukça tehlikeli bir serüvene soyunur.

Çünkü gerçek kimliği ortaya çıkar ve yakalanırsa başına geleceklerden elbette haberdardır. Bunun için oldukça dikkatli davranan yönetmenin yaşadıklarını Gabriel Garcia Marguez'in kitabından okuyun.

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Sahte kimlik, sahte eş...

1973 yılında, iriyarı, siyah saçlı, sakallı bir sinema yönetmeni, askerî darbenin hemen ardından Şili’den kaçtı. On iki yıl sonra, zayıflamış, saçlarının rengi açılmış, sakalını kesmiş olarak geri döndü; sahte bir pasaportla, sahte bir ad, sahte bir geçmiş ve sahte bir eşle.

Bu öykü, Pinochet yönetimi altındaki Şili’de hayatın nasıl olduğunu gerçek boyutlarıyla dünyanın gözleri önüne sermek uğruna özgürlüğünü tehlikeye atarak Şili’ye gizlice giren Miguel Littín’in öyküsüdür.

Usta romancı Gabriel Garcia Marguez

Usta bir anlatım

Ünlü yazar Gabriel García Márquez, Miguel Littín’le yaptığı tam on sekiz saatlik bir görüşmeden sonra bu öyküyü romanlarından tanıdığımız ustaca anlatımıyla kaleme aldı.

Pinochet’nin Şili’sini, dışı cilalı, içi yozlaşan o diktatörlük yönetiminin gerçek yüzünü, bu yönetime karşı çıkan, kimi başarılı olan kimi de işkence gören, kaybolan sayısız Şililinin kahramanca direnişini, sürgünde yaşamanın acısını derinden hisseden Littín’in serüvenini Şili’de Gizlice adı altında kitaplaştırdı.

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