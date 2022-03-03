Dünyaca ünlü çizer Guridi’nin yeni kitabı: Su Yok, Ekmek Yok

Ödüllü yazar Luis Amavisca ile yetmişten fazla çocuk kitabında çizgisi bulunan dünyaca ünlü çizer Guridi’nin imzasını taşıyan yepyeni bir hikâye Su Yok Ekmek Yok, sınırları aşan bir dayanışma öyküsü.

Dikenli tellerle ayrılmış bir bölge. Tellerin ardında yaşayan iki grup insan. Bir grubun suyu, diğerinin ekmeği bol… Fakat kaynaklarını birbirleriyle paylaşmakta pek de hevesli değiller koca koca yetişkinler. Peki, bu bölgeye her iki kaynağa da sahip olmayan başka bir grup gelirse ne olur?

Dış dünyayı yavaş yavaş keşfeden çocuklara, barış, eşitlik, sınırlar ve mültecilik gibi soyut kavramları anlatmak her zaman çok kolay değildir. Su Yok Ekmek Yok basit ve sade kurgusu, çarpıcı çizimleriyle çocukların anlam dünyalarında bu kavramlara yepyeni bir parantez aralıyor.

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GÜÇLÜ KURGUSUYLA ÖNE ÇIKAN KİTAP

Yeryüzünün herkes için olduğunu, barışı ve paylaşmayı anlatan, basit ama güçlü kurgusuyla kendine çeken hikâye Su Yok Ekmek Yok, dikenli telleri olmayan bir dünyanın hayalini kurduruyor