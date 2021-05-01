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    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları

    Verdiği eserlerle pek çok kesim tarafından hayranlıkla takip edilen kadın yazarların kitap okurken çekilen fotoğrafları çok güzel...
    • Özel İçerik
    • 01.05.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 11:59
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    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları

    Kitap Ayracı sayfasında daha önce yabancı ve Türk yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarından oluşan iki ayrı dosya yayımlamıştık.

    Aynı zamanda daha önce Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış kadın yazarların öykülerini de siz kitapseverlerin beğenisine sunmuştuk.

    Bu dosyamızda dünynın önde gelen kadın yazarların kitap okumaları var. Çoğu yazdıkları eserlerle hafızalardan iz bırakan yazarların kitap okurken ölümsüz anları...

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #1

    Amerikalı yazar Selma Lagerlöf

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #2

    Savaşın insan üzerindeki yıkıcı unsurlarını eserlerinde dile getiren Alman asıllı İsveçli yazar Nelly Sachs.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #3

    "İyi Dünya" kitabıyla 1931 yılında Pulitzel ödülünü alan Pearl S. Buck, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın yazar oldu. Yazar, masasında kitap okurken...

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #4

    Afrikalı ve Amerikalı edebiyatın tanınması için önemli çabalar veren ABD'li yazar Toni Morrison.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #5

    Romanya'da gizli servisle çalışmayı reddettiği için işinden olmuş ve 1987 yılında Almanya'ya göç eden, Herta Müller.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #6

    ngiliz Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından olan Doris Lessing, henüz genç bir yazarken kendini kitapların büyülü dünyasına kaptırmış.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #7

    İngiliz büyük romancı Virginia Woolf.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #8

    Polisiye romanlarının ünlü yazar Agatha Christie, kütüphanesinde kitap okuyor.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #9

    Doğacılık akımının öncülerinden sayılan İtalyan yazar Grazia Deledda.

     

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #10

    Şilili şair, yazar Latin Amerikan edebiyatının tanınmış yazarlarından Gabriela Mistral.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #11

    Norveçli edebiyatçı Sigrid Undset.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #12

    Amerikalı şair, müzisyen Patti Smith.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #13

    Arkasında birçok eser bırakarak 2003'te hayatını kaybeden ABD'li gazeteci yazar Joan Didion, kucağında güzel bir kız çocukla kitap okuyor.

    Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları #14

    "Bir Rahip, Bir Erkek" kitabının sahibi Amerikalı yazar, şair, Zora Neale Hurston.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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