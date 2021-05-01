Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okuduğu anları

Verdiği eserlerle pek çok kesim tarafından hayranlıkla takip edilen kadın yazarların kitap okurken çekilen fotoğrafları çok güzel...

Kitap Ayracı sayfasında daha önce yabancı ve Türk yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarından oluşan iki ayrı dosya yayımlamıştık.

Aynı zamanda daha önce Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış kadın yazarların öykülerini de siz kitapseverlerin beğenisine sunmuştuk.

Bu dosyamızda dünynın önde gelen kadın yazarların kitap okumaları var. Çoğu yazdıkları eserlerle hafızalardan iz bırakan yazarların kitap okurken ölümsüz anları...

Amerikalı yazar Selma Lagerlöf

Savaşın insan üzerindeki yıkıcı unsurlarını eserlerinde dile getiren Alman asıllı İsveçli yazar Nelly Sachs.

"İyi Dünya" kitabıyla 1931 yılında Pulitzel ödülünü alan Pearl S. Buck, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın yazar oldu. Yazar, masasında kitap okurken...

Afrikalı ve Amerikalı edebiyatın tanınması için önemli çabalar veren ABD'li yazar Toni Morrison.

Romanya'da gizli servisle çalışmayı reddettiği için işinden olmuş ve 1987 yılında Almanya'ya göç eden, Herta Müller.

ngiliz Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından olan Doris Lessing, henüz genç bir yazarken kendini kitapların büyülü dünyasına kaptırmış.

İngiliz büyük romancı Virginia Woolf.

Polisiye romanlarının ünlü yazar Agatha Christie, kütüphanesinde kitap okuyor.

Doğacılık akımının öncülerinden sayılan İtalyan yazar Grazia Deledda.

Şilili şair, yazar Latin Amerikan edebiyatının tanınmış yazarlarından Gabriela Mistral.

Norveçli edebiyatçı Sigrid Undset.

Amerikalı şair, müzisyen Patti Smith.

Arkasında birçok eser bırakarak 2003'te hayatını kaybeden ABD'li gazeteci yazar Joan Didion, kucağında güzel bir kız çocukla kitap okuyor.

"Bir Rahip, Bir Erkek" kitabının sahibi Amerikalı yazar, şair, Zora Neale Hurston.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com