Dünyaca ünlü yazarların hayret edici dramatik ve komik ölümleri

Kitaplarıyla, şiirleriyle, sözleriyle okurların gönlünde taht kuran yazarların ölümleri oldukça sıra dışı. İlaç yerine kapağı yutan mı dersiniz, sandalyeden düşüp ölen mi...

Yazarların ölümleri genelde ilginçtir. Ünlü kalem ustalarının ölümleri hem edebiyat dünyasını hem de okurlarını elbette derinden üzmüştür.

Fakat, yazarların bazen bir tartışma sonucu, bazen de farklı biçimde hayatlarını kaybetmesi aklın sınırlarını zorlayacak cinsten.

Fransız romancı Honore de Balzac kahve bağımlısıydı. Kahvenin birgün sonunu hazırlayacağını habersizdi tabii ki.

İşte dünyaca ünlü yazarların, şairlerin sıra dışı ölümleri...

KATİL KÖPEKLER...

Yunan oyun yazarı Euripides, köpekler tarafından parçalandı.

Ne hazin...

PAPAZI ÖLDÜRDÜ, LİNÇ EDİLDİ

Fransız şair Francis Villon, bir papazı öldürüldü. Cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra kızgın halk tarafından linç edildi.

"ARTIK UYUMALIYIM"

İngiliz şair George Gordon Byron, hastalanır doktorlar ateşini düşürmeye çalışırken şairi öldürürler. Şairin son sözleri "Artık uyumalıyım" olur.

KAHVE İÇERKEN ÖLDÜ

Büyük Fransız romancı Honore de Balzac'ın kahve bağımlısı olduğunu söylemiştik. Yazar, kahve içerken boğularak hayatını kaybetti.

SANDALYEDEN DÜŞEN YAZAR

İngiliz büyük şair Lionel Johnson, sandalyede düşerek hayatını kaybetti.

ATTAN DÜŞTÜ, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

ABD'li yazar William Faulkner ata binmeyi severdi. Yazar, yine atına binip gezintiye çıkar ve düşerek kalp krizi geçirir.

AŞK UĞRUNA ÖLEN ŞAİR...

Sevdiği kadın uğruna düelloda ölen ünlü Rus şair, Puşkin.

MACERA SONU OLDU

Amerikalı yazar Seth Morgan, Golden Gate Köprüsünden San Francisco körfezine motosikletle bir giriş yaptı.

Bir daha çıkamadı...

İLAÇ YERİNE KAPAĞI YUTTU

Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams, ilaç almak isterken yanlışlıkla kapağı yutması sonucu hayatını kaybetti.

BULAŞIKÇI SONU OLDU

Amerikalı Maxwell Bodenheim, yemek yediği lokantada bir bulaşıkçı tarafından öldürüldü. Yazarın neden bir bulaşıkçı tarafından öldürüldüğü hala aydınlatılamadı.

Bazı yazarların ölümlerini siz okurlar için derledik. Gördüğünüz gibi ölümün nerde ve ne zaman geleceği çoğu zaman belli olmuyor.

Evet...

Yazarlar da ölür!..

Ergül Tosun

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